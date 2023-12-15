恒指今早高開208點或1.28%，報16610點，大市成交金額26億元；國指今早高開78點或1.41%，報5651點。恒生科技指數開市報3750點，升1.4%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為12.39%，下跌為1.72%，無升跌為85.88%。