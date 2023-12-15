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恒指高開208點 科指升1.4% 升穿10天線

恒指今早高開208點或1.28%，報16610點，大市成交金額26億元；國指今早高開78點或1.41%，報5651點。恒生科技指數開市報3750點，升1.4%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為12.39%，下跌為1.72%，無升跌為85.88%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。網易（9999）、信義玻璃（0868）、新世界發展（0017）拖累大市。

藍籌73隻升，4隻下跌，5隻無升跌。招商銀行（3968）升4.69%，報25.65元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌2.45%，報159元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報60.95元，升5.27%；跌幅最大的是網易（9999）收報159元，跌2.45%。

恒指升穿10天線(16393.51點)，上試20天線(16919.89點)。科指升穿10天線(3714.79點)，20天線(3855.36點)跌穿50天線(3867.93點)。

維達（3331）：印尼大亨Tanoto家族溢價19%提收購。開市報21.7元，升4.83%。

大酒店（0045）：郭敬文明年10月退任董事總經理兼CEO。開市報5.76元，升0.88%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，萬邦投資（0158）無成交，報103.5元。奧思集團（1161）無成交，報1.42元。

擎天科技（1297）溢價近三成每股0.33元私有化，阿里接納套現5445萬。開市報0.305元，升19.61%。

北京能源國際（0686）43億購入澳洲太陽能項目。開市報0.125元，升5.93%。

恒大（3333）出售上海北外灘項目作價6.6億人幣。開市報0.24元，升3.45%。

港燈（2638）與國家電網南瑞簽合作框架協議，研引入內地零碳能源。開市報4.68元，升0.65%。

多想雲（6696）與上海聿正組合營，出資4700萬人幣。開市報0.222元，升6.22%。

美法院判陽光油砂（2012）需付非延期票據持有人約1.54億元本息。無成交，報0.51元。

恒隆地產（0101）無錫恒隆府封頂。開市報11.1元，升1.83%。

東亞（0023）料美國明年6月起每季減息0.25厘。無成交，報9.23元。

東瀛遊（6882）派特別息每股0.07元。開市報0.69元，升15%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見21.95元，開市報21.95元，升0.92%；安碩印度（2836）創上市新高，見37.7元，開市報37.7元，升0.05%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.5元，開市報24.5元，升1.24%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.27元，開市報4.27元，升0.23%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見165.1元，開市報165.1元，升1.85%；環球戰略集團（8007）創52周高，見0.83元，開市報0.83元，升1.22%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.33元，開市報7.31元，升0.83%。

破底股方面

創上市新低，包括雍禾醫療（2279）低見2.53元，開市報2.53元，跌2.69%。

創52周低，包括，信義玻璃（0868）低見8.1元，開市報8.1元，跌1.82%。

異動股

上升異動股，包括，中國擎天軟件（1297）開市報0.305元，升19.61%；東瀛遊（6882）開市報0.69元，升15%；中國紅包（8316）開市報0.37元，升13.85%；中國新電信（8167）開市報0.026元，升13.04%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）開市報1.98元，升11.86%；金奧國際（0009）開市報0.011元，升10%；信懇智能（1967）開市報0.41元，升9.33%；正道集團（1188）開市報0.012元，升9.09%；樂普生物－Ｂ（2157）開市報3.99元，升8.42%。

下跌異動股，包括，仁德資源（8125）開市報0.255元，跌15%；美捷滙控股（1389）開市報0.025元，跌13.79%；亞洲果業（0073）開市報0.023元，跌11.54%；榮萬家（2146）開市報1.91元，跌9.48%；富匯國際集團控股（1034）開市報0.17元，跌5.56%；首控集團（1269）平上市低位0.035元，開市報0.035元，跌5.41%；築友智造科技（0726）開市報0.15元，跌5.06%；金山雲（3896）開市報2.03元，跌4.25%；凱富善集團控股（8512）開市報0.192元，跌4%；時代環球集團（2310）開市報0.027元，跌3.57%。

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