11月社會消費品零售總額按年增長10.1%，高過10月的7.6%，但低過預期的增長12.5%。11月增幅是5月後高，當月報12.7%，連續第4個月增長。

1-11月不含農戶固定資產投資按年增長2.9%，與首10月持平，略低過預期的增長3%。10月份增幅2.9%，當時為2020年12月後新低。

1-11月房地產投資按年下降9.4%，較首10月降9.3%擴大。1-11月住宅銷售額按年下降4.3%，亦較首10月的下降3.7%擴大。

11月末調查失業率為5.0%，連續第3個月為5.0%。

國統局指，11月，隨著各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升向好。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。

國統局全文

11月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快 建構新發展格局，紮實推動高品質發展，著力擴大內需、最佳化結構、提振信心、防範化解風險，宏觀調控政策持續發力顯效，生產供給穩中有升，市場需求持續改善，就業物價整體穩定 ，民生保障有力有效，轉型升級紮實推動，經濟回升向好態勢持續鞏固。

一、農業生產情勢較好，糧食產量再創新高

全年全國糧食總產量13908億斤，比上年增加177.6億斤，增長1.3%，連續9年穩定在1.3萬億斤以上。 其中，秋糧產量10,418億斤，較上年增加198.4億斤，增加1.9%。 全國穀物產量1,829億斤，成長1.3%；豆類產量477億斤，成長1.4%，其中大豆產量增加2.8%。 糧食播種面積增加、產量提高。 全國糧食播種面積17.85億畝，較上年增加954.6萬畝，成長0.5%；糧食單產389.7公斤/畝，增加2.9公斤/畝，成長0.8%。 秋冬播順利推進，基本實現適期播種，冬小麥播種面積維持穩定，長勢整體較好。

二、工業生產恢復加快，裝備製造業及高技術製造業回升

11月份，全國規模以上工業增加價值年增6.6%，較上月加速2.0個百分點；季增0.87%。 分三大門類來看，礦業增加價值年增3.9%，製造業成長6.7%，電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業成長9.9%。 裝備製造業增加價值年增9.8%，較上月加快3.6個百分點；高技術製造業增加價值成長6.2%，加速4.4個百分點。 分經濟類型來看，國營控股企業增加價值年增7.3%；股份制企業成長7.2%，外商及港澳台商投資企業成長4.4%；私人企業成長5.2%。 分產品來看，太陽能電池、服務機器人、積體電路產品產量較去年同期分別成長44.5%、33.3%、27.9%。 1-11月份，全國規模以上工業增加價值年增4.3%，較1-10月份加速0.2個百分點。 1-10月份，全國規模以上工業企業獲利總額年減7.8%，降幅比1-9月收窄1.2個百分點；其中10月份成長2.7%，連續3個月成長。 11月份，製造業採購經理指數為49.4%，企業生產經營活動預期指數為55.8%。

三、服務業較快成長，接觸型聚集型服務業較快恢復

11月份，全國服務業生產指數年增9.3%，較上月加速1.6個百分點。 分行業看，住宿和餐飲業，交通運輸、倉儲和郵政業，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，批發和零售業生產指數年增30.6%、15.1%、13.3%、11.9%，分別比 上月加快9.3、1.9、2.4和1.9個百分點。 1-11月份，全國服務業生產指數年增8.0%，較1-10月份加速0.1個百分點。 1-10月份，規模以上服務業企業營業收入年增7.7%，較1-9月份加速0.6個百分點。 11月份，服務業商務活動指數為49.3%，業務活動預期指數為59.3%，其中，水上運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等產業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間。

四、市場銷售增勢較好，服務消費持續較快成長

11月份，社會消費品零售總額4,2,505億元，年增10.1%，較上月加速2.5個百分點；季減0.06%。 按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額36,530億元，年增10.0%；鄉村消費品零售額5,975億元，成長10.4%。 按消費類型分，商品零售36,925億元，成長8.0%；餐飲收入5,580億元，成長25.8%。 在限額以上單位商品零售額中，服飾、鞋帽、針織品類，通訊器材類，體育、娛樂用品類，汽車類，金銀珠寶類商品零售額分別成長22.0%、16.8%、16.0%、14.7 %、10.7%。 1-11月份，社會消費品零售總額4,27,945億元，年增7.2%，較1-10月加速0.3個百分點。 全國網路零售額139,571億元，較去年成長11.0%。 其中，實體商品網上零售額117709億元，成長8.3%，佔社會消費品零售總額的比重為27.5%。 1-11月份，服務零售額較去年同期成長19.5%，較1-10月份加速0.5個百分點。

五、固定資產投資穩定成長，高技術產業投資成長較快

1-11月份，全國固定資產投資（不含農民）460814億元，年增2.9%，與1-10月份持平。 分領域來看，基礎建設投資年增5.8%，製造業投資成長6.3%，房地產開發投資下降9.4%。 全國商品房銷售面積100509萬平方米，較去年下降8.0%；商品房銷售105318億元，下降5.2%。 分產業看，第一產業投資年減0.2%，第二產業投資成長9.0%，第三產業投資成長0.3%。 民間投資下降0.5%，扣除房地產開發投資，民間投資年增9.1%。 高技術產業投資年增10.5%，其中高技術製造業及高技術服務業投資分別成長10.5%、10.6%。 高技術製造業中，航空、太空船及設備製造業，醫療儀器設備及儀器製造業投資分別成長16.2%、14.8%；高技術服務業中，專業技術服務業、科技成果轉化服務業投資分別 成長34.4%、33.6%。 11月份，固定資產投資（不含農民）季增0.26%。

六、貨物進出口較去年成長，貿易結構持續優化

11月份，貨物進出口總額37004億元，年增1.2%，較上月加速0.3個百分點。 其中，出口20,956億元，成長1.7%；進口16,048億元，成長0.6%。 進出口相抵，貿易順差4908億元。 1-11月份，貨物進出口總額37,9587億元，較去年同期持平。 其中，出口216,038億元，成長0.3%；進口163,549億元，下降0.5%。 1-11月份，一般貿易進出口年增1.6%，佔進出口總額的比重為64.8%，較上年同期提高1.0個百分點。 民營企業進出口成長6.1%，佔進出口總額的比重為53.3%，較上年同期增加3.1個百分點。 機電產品出口成長2.8%，占出口總額的比重為58.6%。

七、就業情勢整體穩定，城鎮調查失業率與上月持平

11月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平。 本地戶籍勞動調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.0%。 全國企業就業人員周平均工作時間為48.9小時。

八、市價有所下降，核心CPI整體穩定

11月份，全國居民消費價格（CPI）較去年同期下降0.5%，季減0.5%。 分類別來看，食品菸酒價格較去年同期下降2.2%，衣著價格上漲1.3%，居住價格上漲0.3%，生活用品及服務價格下降0.5%，交通通訊價格下降2.4%，教育文化娛樂價格上漲1.8%，醫療 保健價格上漲1.3%，其他用品及服務價格上漲3.0%。 在食品菸酒價格中，豬肉價格下降31.8%，糧食價格上漲0.5%，鮮菜價格上漲0.6%，鮮果價格上漲2.7%。 扣除食品和能源價格後的核心CPI年增0.6%，漲幅與上月相同。 1-11月份，全國居民消費價格較去年同期上漲0.3%。

11月份，全國工業生產者出廠價格年減3.0%，季減0.3%。 全國工業生產者購買價格較去年同期下降4.0%，季減0.3%。 1-11月份，全國工業生產者出廠價格和購買價格較去年同期分別下降3.1%和3.6%。

總的來看，11月份，隨著各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升向好。 但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。 下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中央經濟工作會議精神，高品質落實黨中央對經濟工作的重大決策部署，堅持穩中求進、以進促穩、先 立後破，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加速建構新發展格局，著力推動高品質發展，加大宏觀調控力度，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固及增強經濟回升 向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理成長。

其他報道

Meta將在歐洲推出Threads

SpaceX獲批與T-Mobile測試衛星直通手機服務

大摩：對A股謹慎 第四季業績料再遜預期

高盛下調美債息率預測 10年期降至4%

恒指高開208點 科指升1.4% 升穿10天線

維達：印尼大亨Tanoto家族溢價19%提收購

大酒店：郭敬文明年10月退任董事總經理兼CEO

港股ADR升225點 夜期高水230點 美期亞股升

道指升158點 再創即市及收市價計新高

北水增持融創 減持國美