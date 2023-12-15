根據合作備忘錄的條款，雙方將（1）研討及識別發展項目的可行機會；（2）就項目投資及╱或資金撥付的適當架構達成一致；（3）物色項目發展的潛在地塊。TDF將主要負責研究保障該項目資金及╱或投資該項目的機會。同時集團將主要負責符合旅遊發展基金要求的項目開發及協同運營、為項目引進世界級IP、委任承包商進行項目建設、引進海洋動物資源及專有海洋技術等事宜。作為項目開發經理人，牽頭在沙特阿拉伯打造一座世界級且同類首創的海洋綜合主題公園度假區，成為全面綜合性的旅遊目的地。

海昌海洋公園曾升最多5.15%，是11月29日後最大升幅，當日升幅為5.88%。高見1.02元，是2023年12月1日1.02元後最高。現報1元，升3.09%。暫連升6日，累計升0.04元，對上一次連升6日是2023年7月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2023年11月29日。

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