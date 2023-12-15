本地虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）宣布推出一系列跨年優惠活動，涵蓋 ZA Card 日常消費、到投資，以至存款及貸款。跨年優惠活動將分三階段進行，第一彈率先方便用戶食買玩。
活動推廣期內憑 ZA Card 於 Deliveroo、Häagen-Dazs、The Tiffany Blue Box Cafe Hong Kong，以至到莎莎網店及 ZALORA 等商戶消費，都可享一系列冬日折扣優惠或獎賞，當中包括：
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類別
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商戶
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優惠詳情
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優惠磚
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餐飲美饌
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Deliveroo
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消費滿HKD 250即減HKD 40
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ZA40
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Haagen-Dazs
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於門市或網店購買雪糕蛋糕享88折優惠
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The Tiffany Blue Box Cafe
Hong Kong
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享用節日限定三道菜午餐，可獲得節日限定指定甜品一份
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ZABANK
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Sugarfina
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於門市購買聖誕系列享9折厦惠
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ZABANK
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美妝精選
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莎莎網店
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雪花秀
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於門市及網店消竇滿HKD 1.000，即享免費禮物（價值HKD 360）
+ 11% ZA Coin 回贈 2
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・門市優惠聽：ZATT
・網店優惠碼：ZAT
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潮流時尚
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Skechers
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於門市購物折實滿HKD 500，可享HKD 100折扣優惠
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DC3266
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ZALORA
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於網店消貨滿HKD 499享額外95折優惠
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ZABANK5
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Puma eShop
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於網店享額外95折優惠+ 11%ZACoin回贈
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ZABANK95
ZA Bank 自 7 月底起於 App 內推出「ZA Quest 每日打卡功能」 ，讓用戶抽中不同禮遇或 ZA Coin。在 ZA Bank App 聖誕版面推出後，用戶更可透過此功能，收藏多個 Zappy、Alfie 攪鬼聖誕造型卡片。