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ZA Bank推跨年優惠 憑ZA Card到指定商戶消費享冬日限定優惠

本地虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）宣布推出一系列跨年優惠活動，涵蓋 ZA Card 日常消費、到投資，以至存款及貸款。跨年優惠活動將分三階段進行，第一彈率先方便用戶食買玩。

活動推廣期內憑 ZA Card 於 Deliveroo、Häagen-Dazs、The Tiffany Blue Box Cafe Hong Kong，以至到莎莎網店及 ZALORA 等商戶消費，都可享一系列冬日折扣優惠或獎賞，當中包括：

 

類別

商戶

優惠詳情

優惠磚

餐飲美饌

Deliveroo

消費滿HKD 250即減HKD 40

ZA40

 

Haagen-Dazs

於門市或網店購買雪糕蛋糕享88折優惠

-

 

The Tiffany Blue Box Cafe

Hong Kong

享用節日限定三道菜午餐得節日限定指定甜品一份

ZABANK

 

Sugarfina

於門市購買聖誕系列享9折厦惠

ZABANK

美妝精選

莎莎網店

  • HKD 950 即減 HKD 100 +5% ZA Coin ；或

  • HKD 550 即減 HKD 50 + 5% ZA Coin 回贈

  • HKD 100 折扣：ZA100

  • HKD 50 折扣：ZA50

 

雪花秀

於門市及網店消竇滿HKD 1.000即享免費禮物（價值HKD 360

+ 11% ZA Coin 回贈 2

・門市優惠聽：ZATT

・網店優惠碼：ZAT

潮流時尚

Skechers

於門市購物折實滿HKD 500可享HKD 100折扣優惠

DC3266

 

ZALORA

於網店消貨滿HKD 499享額外95折優惠

ZABANK5

 

Puma eShop

於網店享額外95折優惠+ 11%ZACoin回贈

ZABANK95

 ZA Bank 自 7 月底起於 App 內推出「ZA Quest 每日打卡功能」 ，讓用戶抽中不同禮遇或 ZA Coin。在 ZA Bank App 聖誕版面推出後，用戶更可透過此功能，收藏多個 Zappy、Alfie 攪鬼聖誕造型卡片。

 

 
 