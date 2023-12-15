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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 隔夜升27點子

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌1.16點子至5.39696%，是11月24日後最低。對上一次連跌6日是8月22日，當日拆息報4.38077%。1個月期續為所有期數中最高。

港元現報7.8074元貶值1點子，曾貶值最多13點子，報7.8086元，亦曾升值最多14點子，報7.8059元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升27.5點子至3.50143%，是12月12日後最高；1星期HIBOR跌4.77點子至4.36875%，是10月19日後最低；2星期HIBOR跌1.49點子至4.5828%，是9月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.77點子至5.32643%，是11月8日後最低；6個月期HIBOR跌3.16點子至5.29494%，是9月21日後最低；12個月期HIBOR跌3.08點子至5.29494%，是9月7日後最低。

美元指數現報101.952貶值0.004點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.47629%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0656%，連續4日擴闊，利差是2023年11月24日後最闊，當日差距為-0.0822%。

對上一次連續4日擴闊，是2023年10月04日，當日利差報-0.5189%。

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