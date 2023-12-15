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董明珠怒炒「網紅女秘書」孟羽童：連文都寫不出來 只想借格力平台當網紅

格力電器董事長兼總裁董明珠近日開除「網紅女秘書」孟羽童，斥其當秘書連一個文（公文）都寫不出來，只想藉由格力的平台當網紅，最終被開除。

董明珠在格力電器2023年大學生入職儀式發言中，以孟羽童為負面案例，批評其做不好秘書本職工作，而只是「借助我們平台變成一個網紅，不能 容忍這樣的人在格力，所以把她開除了」。

雖然孟羽童讓格力品牌有很多所謂的粉絲，但董明珠認為作用不大。「那有什麼用？你不過是今天賺的錢多一點而已，我覺得這形同行屍走肉，有錢又怎麼樣？錢是一定要有，但不是我們夢想中的追求，而是我們奮鬥的結果 。她說，錢不是人生夢想，受到人們的尊重才是。」

董明珠試圖用孟羽童的負面案例，鼓勵新進格力電器的大學生拾起人生理想。她表示，格力電器仍會堅持先前「一人一套房」的承諾，該計劃因為疫情有所擱置，目前正在加快速度。

孟羽童畢業於浙江大學，2021年參加職場實境秀《初入職場的我們》脫穎而出，被董明珠盛讚是「第二個董明珠」，符合接班人的標準，之後也順利進入格力，成為董明珠的秘書。今年5月，格力電器向內媒確認孟羽童離職的消息。

 

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