內地公布好壞參半數據，港股仍大升，恒指曾升最多3.43%、科指曾升最多3.86%、國指曾升最多3.72%，齊創1個月最大升幅。恒指上試17000點關，曾高見16964.33點，是12月1日17038.98點後最高。
恒指今早高開208點，高位升562點，低位升208點，高低波幅354點，是12月6日後最大波幅，當日為365點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為39.38%，下跌為14.35%，無升跌為46.26%。
恒指半日升491點或3%，報16893點，大市成交金額664億元；國指升181點或3.26%，報5755點。恒生科技指數收報3828點，升3.52%。
藍籌股成交金額344.77億元，佔大市成交51.92%；科指成份股成交金額172.13億元，佔大市成交25.92%；國指成份股成交金額271.75億元，佔大市成交40.92%。
24隻雙櫃台股，總成交0.81億元人民幣，相當於約0.88億港元，佔大市成交的0.13%。
窩輪及牛熊證成交金額增加5.68%，至99.44億元，佔大市成交14.96%。牛熊證成交金額47.55億元，增加19.02%；窩輪成交金額51.88億元，減少4.16%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。聯想（0992）、網易（9999）、長建（1038）拖累大市。
藍籌78隻升，4隻下跌，0隻無升跌。京東（9618）升9.72%，收報108.4元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌1.04%，收報42.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報108.4元，升9.72%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報26.65元，跌4.14%。
恒指升穿10天線(16421.81點)，20天線(16934.04點)得而復失。科指升穿10天線(3722.64點)，上試20天線(3859.29點)，20天線跌穿50天線(3869.5點)。
北水南下合計淨流出24.53億元，較上日減少74.71%，連續第2日流出，累計流出121.51億元。南水北上合計淨流入53.09億元人民幣，較上日增加53.32%，連續第2日流入，累計流入87.72億元。
維達（3331）：印尼大亨Tanoto家族溢價19%提收購。收報22.25元，升7.49%。
大酒店（0045）：郭敬文明年10月退任董事總經理兼CEO。收報5.87元，升2.8%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，萬邦投資（0158）收報103.5元，無升跌。
奧思集團（1161）收報1.43元，升0.7%。
擎天科技（1297）溢價近三成每股0.33元私有化，阿里接納套現5445萬。收報0.295元，升15.69%。
北京能源國際（0686）43億購入澳洲太陽能項目。收報0.131元，升11.02%。
恒大（3333）出售上海北外灘項目作價6.6億人幣。收報0.239元，升3.02%。
港燈（2638）與國家電網南瑞簽合作框架協議，研引入內地零碳能源。收報4.64元，跌0.22%。
多想雲（6696）與上海聿正組合營，出資4700萬人幣。收報0.213元，升1.91%。
美法院判陽光油砂（2012）需付非延期票據持有人約1.54億元本息。收報0.5元，跌1.96%。
恒隆地產（0101）無錫恒隆府封頂。收報10.96元，升0.55%。
東亞（0023）料美國明年6月起每季減息0.25厘。收報9.44元，升2.28%。
北京首置首期比例降至三成。融創（1918）收報1.54元，升14.07%。旭輝（0884）收報0.255元，升8.51%。佳寧娜（0126）收報0.265元，升9.5%。金茂（0817）收報0.78元，升6.85%。
東瀛遊（6882）派特別息每股0.07元。收報0.69元，升15%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見22.65元，收報22.6元，升3.91%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.35元，收報2.24元，升9.8%；安碩印度（2836）創上市新高，見38.06元，收報38元，升0.85%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見70.52元，收報70.24元，跌0.03%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見21.5元，收報21.5元，升0.84%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1102.5元，收報1102.5元，升0.06%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見104.5元，收報100.4元，升2.45%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見80.84元，收報80.6元，升0.6%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.38元，收報1.37元，升23.42%；思考樂教育（1769）創52周高，見3.28元，收報3.26元，升16.85%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.7元，收報23.85元，跌1.45%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.27元，收報4.21元，跌1.17%。
破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.5元，收報10.2元，跌0.97%；中電（0002）創52周高，見64.15元，收報63.55元，升0.16%。
14隻股份創上市新低，其中十隻包括，禹洲（1628）低見0.1元，收報0.105元，無升跌；恒嘉融資租賃（0379）低見0.05元，收報0.05元，跌5.66%；鼎億集團投資（0508）低見0.21元，收報0.212元，跌0.93%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.076元，收報0.076元，跌11.63%；美捷滙控股（1389）低見0.02元，收報0.025元，跌13.79%；禹洲集團（1628）低見0.1元，收報0.105元，無升跌；順興集團控股（1637）低見0.155元，收報0.156元，跌10.34%；盛京銀行（2066）低見0.99元，收報1.1元，升7.84%；雍禾醫療（2279）低見2.53元，收報2.66元，升2.31%；和諧汽車（3836）低見0.48元，收報0.53元，無升跌。
32隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活（0052）低見9.35元，收報9.48元，升0.42%；叙福樓（1978）低見0.86元，收報0.9元，升3.45%；太興（6811）低見0.78元，收報0.79元，跌1.25%；中通快遞（2057）低見157.1元，收報160.3元，升1.07%；信義玻璃（0868）低見8.06元，收報8.32元，升0.85%；香港中旅（0308）低見1.29元，收報1.33元，升0.76%；航天控股（0031）低見0.295元，收報0.305元，跌1.61%；大快活集團（0052）低見9.35元，收報9.48元，升0.42%；麗新國際（0191）低見0.9元，收報0.9元，跌1.1%；大悅城地產（0207）低見0.202元，收報0.212元，升2.42%。
異動股
上升異動股，包括，太和控股（0718）收報0.05元，升31.58%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.046元，升27.78%；正道集團（1188）收報0.014元，升27.27%；ITP HOLDINGS（8446）收報1.14元，升26.67%；先機企業集團（0176）收報0.021元，升23.53%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.38元，收報1.37元，升23.42%；豐展控股（1826）收報0.075元，升22.95%；天泓文創（8500）創52周高，見0.88元，收報0.86元，升22.86%；世紀集團國際（2113）收報0.095元，升21.79%；東建國際（0329）收報0.4元，升21.21%。
下跌異動股，包括，環能國際（1102）收報0.04元，跌24.53%；拉近網娛（8172）收報0.046元，跌22.03%；富譽控股（8269）平上市低位0.032元，收報0.032元，跌17.95%；童園國際（3830）收報0.033元，跌17.5%；曠逸國際（1683）平上市低位0.1元，收報0.101元，跌17.21%；普天通信集團（1720）收報0.054元，跌16.92%；大中華控股（0021）收報0.071元，跌15.48%；亞洲果業（0073）收報0.022元，跌15.38%；美捷滙控股（1389）創上市新低，見0.02元，收報0.025元，跌13.79%；彭順國際（6163）收報0.285元，跌13.64%。
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