內地公布好壞參半數據，港股仍大升，恒指曾升最多3.43%、科指曾升最多3.86%、國指曾升最多3.72%，齊創1個月最大升幅。恒指上試17000點關，曾高見16964.33點，是12月1日17038.98點後最高。