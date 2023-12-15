moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

WeChat Pay HK支援港手機號碼 於內地使用美團及大眾點評消費

騰訊（0700）旗下WeChat Pay HK宣布，支持香港用戶使用香港手機號碼，於美圑及大眾點評App註冊，讓港人北上消遣時，可以WeChat Pay HK港幣電子錢包付款。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，隨着港人北上消費並對內地零售和餐飲品牌逐漸熟悉，美圑及大眾點評亦已開通香港手機號碼註冊功能，WeChat Pay HK支持港人體驗使用美團及大眾點評，並用港幣電子錢包付款。

其他報道

【有片：埋身擊】德國法蘭克福指數出現回調 後市或向下調整

據報內地2024年預算赤字率達到GDP 3%

半日沽空金額增23% 恒生中國企業沽空增1.8倍

港股創1個月最大升幅 恒指半日升491點 上試17000點關

董明珠怒炒「網紅女秘書」孟羽童：連文都未寫不出來 只想借格力平台當網紅

李家超：中央支持香港鞏固及提升國際金融中心地位

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 隔夜升27點子

渣打：人行淨投放遠超預期 料不會降準

ZA Bank推跨年優惠 憑ZA Card到指定商戶消費享冬日限定優惠

海昌海洋公園：擬開發沙特海昌海洋公園項目

內地11月工業增加值加速 創兩年半高 零售加速但遜預期 內房銷售跌幅擴大

Meta將在歐洲推出Threads

SpaceX獲批與T-Mobile測試衛星直通手機服務

大摩：對A股謹慎 第四季業績料再遜預期

高盛下調美債息率預測 10年期降至4%

恒指高開208點 科指升1.4% 升穿10天線

維達：印尼大亨Tanoto家族溢價19%提收購

大酒店：郭敬文明年10月退任董事總經理兼CEO

港股ADR升225點 夜期高水230點 美期亞股升

道指升158點 再創即市及收市價計新高

北水增持融創 減持國美