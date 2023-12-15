騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，隨着港人北上消費並對內地零售和餐飲品牌逐漸熟悉， 美圑及大眾點評亦已開通香港手機號碼註冊功能， WeChat Pay HK支持港人體驗使用美團及大眾點評，並用港幣電子錢包付款。

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