文章日期：2023年12月15日 13:44
騰訊（0700）旗下WeChat Pay HK宣布，支持香港用戶使用香港手機號碼，於美圑及大眾點評App註冊，讓港人北上消遣時，可以WeChat Pay HK港幣電子錢包付款。
騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，隨着港人北上消費並對內地零售和餐飲品牌逐漸熟悉，美圑及大眾點評亦已開通香港手機號碼註冊功能，WeChat Pay HK支持港人體驗使用美團及大眾點評，並用港幣電子錢包付款。
其他報道
【有片：埋身擊】德國法蘭克福指數出現回調 後市或向下調整
據報內地2024年預算赤字率達到GDP 3%
半日沽空金額增23% 恒生中國企業沽空增1.8倍
港股創1個月最大升幅 恒指半日升491點 上試17000點關
董明珠怒炒「網紅女秘書」孟羽童：連文都未寫不出來 只想借格力平台當網紅
李家超：中央支持香港鞏固及提升國際金融中心地位
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 隔夜升27點子
渣打：人行淨投放遠超預期 料不會降準
ZA Bank推跨年優惠 憑ZA Card到指定商戶消費享冬日限定優惠
海昌海洋公園：擬開發沙特海昌海洋公園項目
內地11月工業增加值加速 創兩年半高 零售加速但遜預期 內房銷售跌幅擴大
Meta將在歐洲推出Threads
SpaceX獲批與T-Mobile測試衛星直通手機服務
大摩：對A股謹慎 第四季業績料再遜預期
高盛下調美債息率預測 10年期降至4%
恒指高開208點 科指升1.4% 升穿10天線
維達：印尼大亨Tanoto家族溢價19%提收購
大酒店：郭敬文明年10月退任董事總經理兼CEO
港股ADR升225點 夜期高水230點 美期亞股升
道指升158點 再創即市及收市價計新高
北水增持融創 減持國美