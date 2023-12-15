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馬斯克母親訪港打卡 驚嘆香港「many Teslas」

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）母親梅伊馬斯克（Maye Musk）在社交平台X分享近日來港旅遊的相片。從相片可見，梅伊馬斯克到訪中環半山電梯及大館參觀，她更發現香港「周街都係Tesla」。

梅伊馬斯克發帖文表示，自己喜歡探索城市，並前往香港觀光，到訪了世界上最長的自動扶梯，又欣賞到美麗的公園及聖誕樹。從她分享的相片可見，她曾到訪大館及中環長江中心旁邊的長江公園。

她亦在另一帖文表示，在香港看到很多Tesla，並附上「心心眼」的Emoji，更分享了數張照片。

 

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