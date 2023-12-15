梅伊馬斯克發帖文表示，自己喜歡探索城市，並前往香港觀光，到訪了世界上最長的自動扶梯，又欣賞到美麗的公園及聖誕樹。從她分享的相片可見，她曾到訪大館及中環長江中心旁邊的長江公園。

她亦在另一帖文表示，在香港看到很多Tesla，並附上「心心眼」的Emoji，更分享了數張照片。

Spotted many Teslas in Hong Kong 😍😍 Sharing a few photos.@Tesla @Tesla_Asia 💚💚 pic.twitter.com/GZHw9eCywE — Maye Musk (@mayemusk) December 13, 2023

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