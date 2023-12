梅伊馬斯克發帖文表示,自己喜歡探索城市,並前往香港觀光,到訪了世界上最長的自動扶梯,又欣賞到美麗的公園及聖誕樹。從她分享的相片可見,她曾到訪大館及中環長江中心旁邊的長江公園。

她亦在另一帖文表示,在香港看到很多Tesla,並附上「心心眼」的Emoji,更分享了數張照片。

Spotted many Teslas in Hong Kong 😍😍 Sharing a few photos.@Tesla @Tesla_Asia 💚💚 pic.twitter.com/GZHw9eCywE

