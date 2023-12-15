該行表示，當客戶的信用卡出現異常交易或將信用卡綁定至新的流動支付工具時，將會收到短訊通知，要求登入手機銀行額外認證；如客戶未登記中銀香港的手機銀行服務，則需要回覆雙向短訊以作確認。

此外，為方便客戶掌握信用卡的使用情況，當其信用卡消費貼近信用額或超越信用額時，該行亦會向客戶發出手機短訊通知。

中銀香港表示，現時已採取一系列措施保障信用卡交易，客戶可透過手機銀行及網上銀行「信用卡每月網上消費限額設定」功能，自行調整網上交易限額。如客戶需停用信用卡網上交易，可將相關限額調整至0元。

中銀信用卡（國際）副總經理何偉文表示，信用卡無卡交易或將信用卡綁定至非接觸式流動支付工具的交易模式日趨普及，同時騙徒的手法亦層出不窮。截至今年11月，中銀香港客戶舉報涉及線上交易的詐騙個案中，與網絡釣魚詐騙手法相關的佔約一成。中銀香港遂於今年5月推出「高風險交易認證」雙向短訊措施，現更新增以手機銀行應用程式進行認證，進一步加強保障措施，以多管齊下的方式防止及打擊詐騙活動。

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