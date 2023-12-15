中移動香港將率先於LinkNFT共發佈超過30款NFT，包括20款MyLink ArLink系列紀念版、聯合出版社、咪咕音樂等15款NFT，總發行量預計超過50萬個。以上NFT除了具收藏價值，亦享有各類專屬權益，為市民帶來Web3.0的全新體驗。

中國移動香港MyLink執行總監譚卉表示，Web3.0應用正在經Dapp進入由虛向實的發展期，目前MyLink正在積極拓展Web3.0的應用生態落地，為市民創建統一數字身份，幫助個人數據價值確權，並通過各種去中心化應用場景，幫助全港企業將各類資產上鏈，實現企業數據價值流通，構建現實價值權益， 與各界攜手創建Web3.0合作生態。

其他報道

馬斯克母親訪港打卡 驚嘆香港「many Teslas」

復藥擬分拆醫院業務 集資10億人幣 並擬在港IPO

中銀香港：網絡釣魚詐騙手法佔客戶舉報線上交易詐騙個案10%

WeChat Pay HK支援港手機號碼 於內地使用美團及大眾點評消費

會財局：與內地監督評價局達共識 可查察港核樓師存放內地審計工作底稿

【有片：埋身擊】德國法蘭克福指數出現回調 後市或向下調整

據報內地2024年預算赤字率達到GDP 3%

半日沽空金額增23% 恒生中國企業沽空增1.8倍

港股創1個月最大升幅 恒指半日升491點 上試17000點關

董明珠怒炒「網紅女秘書」孟羽童：連文都未寫不出來 只想借格力平台當網紅