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中移動香港MyLink發布NFT自由市集LinkNFT

中移動（0941）旗下中移動香港發布NFT自由市集-LinkNFT，以香港為原型全面升級3D元宇宙虛擬城市，為企業提供數碼資產NFT鑄造服務，並透過SocialFi、DeFi、GameFi等場景實現數碼資產的產生、交易及流通。LinkNFT目前接入中移鏈（CMChain），並通過中移鏈Web3.0 Center跨鏈服務協定、跨鏈適配器和跨鏈智能合約三合一的跨鏈標準原語相容接入Web3.0協會鏈。香港市民可透過MyLink專屬數字錢包「LinKey」，查閱個人鏈上數字資產，包括Opensea等以太坊數字資產。

中移動香港將率先於LinkNFT共發佈超過30款NFT，包括20款MyLink ArLink系列紀念版、聯合出版社、咪咕音樂等15款NFT，總發行量預計超過50萬個。以上NFT除了具收藏價值，亦享有各類專屬權益，為市民帶來Web3.0的全新體驗。

中國移動香港MyLink執行總監譚卉表示，Web3.0應用正在經Dapp進入由虛向實的發展期，目前MyLink正在積極拓展Web3.0的應用生態落地，為市民創建統一數字身份，幫助個人數據價值確權，並通過各種去中心化應用場景，幫助全港企業將各類資產上鏈，實現企業數據價值流通，構建現實價值權益， 與各界攜手創建Web3.0合作生態。

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