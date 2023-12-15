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普洱瀾滄古茶昨起招股 一手入場費2861元

以2022年市佔率計中國第三大普洱茶公司普洱瀾滄古茶（6911）公布招股詳情，擬全球發售2100萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成。招股價介乎每股10.4至14.16元。每手200股計，一手入場費為2860.56元。該股昨日（14日）起招股，下周二（19日）中午截止，預期下周五（22日）掛牌。聯席保薦人為中信建投國際及招商證券國際。

公司上市引入5名基石投資者，包括瀾滄綠色資源、嘉實、中國海景、王春宇及興日，合共認購公司1.16億元股份。假設發售價為12.28港元（即招股價範圍的中位數），基石投資者認購之發售股份總數將為944.24萬股，約佔全球發售項下發售股份之44.97%（假設超額配股權未獲行使）；全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）已發行股本總額之11.24%。

如以招股價中位數12.28元計，公司上市料淨集資約1.86億元，當中約35%將用於建立現代化物流及倉儲中心、建設新生產車間及改良現有生產車間；約27%用於建立銷售渠道，以優化全國銷售網絡、提升顧客體驗及線下門店的銷售能力；約18%用於品牌建設及產品營銷；約5%用於在茶行業作戰略投資及收購能與業務發揮協同效應的商機；約5%用於升級資訊科技基礎設施；約10%將撥充營運資金以及作其他一般企業用途。