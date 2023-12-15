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奧思全年多賺64% 末期息0.07元

奧思（1161）公布，截至2023年9月底的2023財年純利為1.1億元，按年增63.6%，每股基本盈利為0.162元，派每股末期息0.07元，較2022財年的0.075元，按年減6.7%。

集團2023財年收益按年增16%至約9.77億元，主要受惠於對美容服務的強勁需求，全年毛利率按年增2.4個百分點至90.2%，主要因集團的產品/服務組合繼續傾向美容服務，由去年的79.8%上升至84.4%。

集團核心開支總額佔收益比例按年保持穩定，物業及設備的折舊成本佔收益的4.8%，水平與去年相若，原因是集團繼續定期翻新店舖及採購設備的策略所致。租金成本佔收益的比率由20.5%下降至16.9%，反映市場淡靜令租金水平放緩。

然而，收益中員工成本的比例由去年的38.8%上升至43.7%，儘管員工總數按年略有下降，由去年的1,112名減至1,073名，這反映出香港勞工市場的挑戰，集團必須採取措施挽留表現優良的員工及維持穩定的員工基礎。截至今年9月底的銀行結餘及現金約為2.72億元。

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