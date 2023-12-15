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德信中國未能完成重組 謀與債權人對話以於明年4月底達解決方案

內房德信中國（2019）公布，有關債務重組在截至今日公告日（12月15日），公司未能根據計劃完成重組，因此，重組生效日期將不會於RSA的最後截止日期或之前成立。公司目前正在與其顧問進行討論，以期制定適當考慮所有利益相關者情況的重組計劃。

公司預期將及時尋求與計劃債權人進行透明對話，以於2024年4月底前識別及實施協商一致的解決方案。

此前，集團在5月1 日獲開曼群島大法院批準召開計劃債權人大會，其後於6月9日發出命令許可重組計劃，但其後在9月29日公司宣佈，其已選擇根據重組支持協議（RSA）的條款將最後截止日期延長至2023年12月15日，並將視乎市場狀況及公司業務營運狀況，公司可以選擇根據RSA的條款進一步延長最後截止日期。

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