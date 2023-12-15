2022年度公司從合達聯行淨溢利中分配到的金額為2313.94萬元，由於上述的「溢利保證」，時代鄰里有權享有溢利保證餘額，即約1705.16萬元。集團將適時按上市規則對收取分配權益及差額作出進一步公告，以知會公司股東最新進展。

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