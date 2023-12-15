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時代鄰里收購公司溢利保證未達標  料追差額1705萬元

時代鄰里（9928）在2020年及2021年分批收購物管商成都合達聯行80%股權一事，集團最新披露，賣方向公司作為「溢利保證」承諾，預計合達聯行2022年度的除稅後淨溢利為約5023.9萬元，其中買方可享有之分派約4019.1萬元。但2022年度成都合達聯行經審核的除稅後淨溢利僅為2892.4萬元，溢利保證未達標。

2022年度公司從合達聯行淨溢利中分配到的金額為2313.94萬元，由於上述的「溢利保證」，時代鄰里有權享有溢利保證餘額，即約1705.16萬元。集團將適時按上市規則對收取分配權益及差額作出進一步公告，以知會公司股東最新進展。

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