恒生指數公司稱，有鑒於近年來電子商貿生態系統及數碼環境發展日新月異，可能對原定的恒生行業分類系統（HSICS）作出調整。
公司建議分拆資訊科技業下的「電子商貿及互聯網服務」業務子類別至資訊科技業、非必需性消費及金融業下4個新業務子類別，細分為互聯網服務及基礎設施，互動媒體及服務，線上零售商及支付服務，並建議更新「系統開發及資訊科技顧問」為「數碼解決方案服務」。本次調整旨在提升恒生行業分類系統在當今市場的可用性和認可度。
恒指公司指，調整將影響恒指選股範疇，當中6間公司的行業組別將由資訊科技業變成消費業。此外，行業或主題指數如根據恒生行業分類系統中資訊科技、非必需消費和金融業的分類選擇成份股，將可能受到建議調整的影響。
公告又稱，對恒生行業分類系統可能作出的相關調整預計將於2024年第一季公布，並於截至2024年6月30日之指數檢討中實施，對任何公司作出重新分類以及相應的指數成份股變動將於2024年9月的指數調整生效。
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