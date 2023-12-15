moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指公司就恒生行業分類系統調整徵詢市場意見

恒生指數公司稱，有鑒於近年來電子商貿生態系統及數碼環境發展日新月異，可能對原定的恒生行業分類系統（HSICS）作出調整。

公司建議分拆資訊科技業下的「電子商貿及互聯網服務」業務子類別至資訊科技業、非必需性消費及金融業下4個新業務子類別，細分為互聯網服務及基礎設施，互動媒體及服務，線上零售商及支付服務，並建議更新「系統開發及資訊科技顧問」為「數碼解決方案服務」。本次調整旨在提升恒生行業分類系統在當今市場的可用性和認可度。

恒指公司指，調整將影響恒指選股範疇，當中6間公司的行業組別將由資訊科技業變成消費業。此外，行業或主題指數如根據恒生行業分類系統中資訊科技、非必需消費和金融業的分類選擇成份股，將可能受到建議調整的影響。

公告又稱，對恒生行業分類系統可能作出的相關調整預計將於2024年第一季公布，並於截至2024年6月30日之指數檢討中實施，對任何公司作出重新分類以及相應的指數成份股變動將於2024年9月的指數調整生效。

其他報道

康健國際主席黃俊華辭任 蔡加讚接任

融信中國優先票據本金連息4.2億美元到期未還

時代鄰里收購公司溢利保證未達標  料追差額1705萬元

奧思全年多賺64% 末期息0.07元

德信中國未能完成重組 謀與債權人對話以於明年4月底達解決方案

泰加保險若干未到期保單或售予Swiss Re

調查：95%港人以「秘技」以獲取旅遊優惠 精明冠全球

富途取消小額股息最低收費30元要求 改支付股息收入0.2%費用

南航：11月客運運力投入增長逾2.5倍

穆迪維持台灣「Aa3」評級 展望為「穩定」

港交所行政總裁歐冠昇明年5月約滿離任 陳翊庭接任

日本任天堂官方POP UP STORE首登陸香港 選址K11 Art Mall

國泰與民航大學及民航學院合作培育民航人才

港交所：GEM上市改革於明年1月1日生效

DAVID WEBB增持日本城母企 當日收市後發盈警

港交所與黑龍江省政府訂合作備忘錄 支持企業來港上市

君聖泰醫藥昨起招股 一手入場費5808元

全日沽空金額增43% 恒生中國企業沽空金額最多 沽空增3.5倍

滔搏：第三財季總銷售額按年錄10至20%低段增長

多相︱高才通協會今舉辦相親大會 工程師、教師及前TVB普通話主播都參加

恒指收市升390點 成交1362億 增33% 全周升2.8%升幅近4個月最大

快手月底停止第三方微短劇小程序商業投放

現代健康科技：旗下匯達工商鋪基金目標5年集資5億元