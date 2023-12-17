他指，2023至24年度受到環球利率持續高企、地緣政治、供應 鏈布局調整等因素影響，香港經濟增長動力受壓，資產市場持續疲弱 ，政府收入亦受到影響。其中來自股票和物業交易的印花稅以至地價 收入，較今年初的估算大幅減少。

陳茂波指，事實上撇除防疫抗疫，以及在疫情期間為穩住經濟而推出 的逆周期措施等開支後，政府開支由2017至18年度的4, 700多億元，增加約40%至2022至23年度的6, 600多億元，遠超同期政府收入的增幅。 期間政府出現了三年的赤字，財政儲備由11, 029億元下降至8,348億元。

過去幾年，政府開支大幅增加，確實提升了公共服務、惠及市民。然 而，開支經過一段時間的高速增長後，必須進入整固階段，有效管控 開支以至適當節流是不能避免。

同時，政府將尋求增加收入，最有效和實際的做法，離不開把經濟的 「蛋糕」做大，透過發展經濟，拉動更多的收入。香港必須持續增強 自身的競爭力、尋求新的突破，發展新的增長點，才能為香港拼得更 高、更快和更可持續的增長。

每年的《財政預算案》諮詢工作已經展開，正透過不同渠道（註）收 集市民和社會各界的意見，大家不同角度、不同觀點和建議，有助我 們更全面了解社會實際需要，盡可能在客觀限制和挑戰之中，尋求合 理、務實、兼顧各方的平衡方案。大家的意見是明年2月28日公布 的新一份《財政預算案》的重要參考。