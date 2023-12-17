moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

陳茂波：本財年財赤逾千億 遠超預期  下年度赤字機會不能抹殺

財政司長陳茂波在網誌表示，2023至24年度在計及發債所得後，特區政府綜合財政赤字預計可能會略超1,000億元，較今年初發表《預算案》時預測的570多億元為高。展望下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺，因地緣政局仍然複雜多變，遏抑香港經濟增長的速度，跟資產市場相關的收入難以快速恢復。

他指，2023至24年度受到環球利率持續高企、地緣政治、供應鏈布局調整等因素影響，香港經濟增長動力受壓，資產市場持續疲弱，政府收入亦受到影響。其中來自股票和物業交易的印花稅以至地價收入，較今年初的估算大幅減少。

陳茂波指，事實上撇除防疫抗疫，以及在疫情期間為穩住經濟而推出的逆周期措施等開支後，政府開支由2017至18年度的4,700多億元，增加約40%至2022至23年度的6,600多億元，遠超同期政府收入的增幅。期間政府出現了三年的赤字，財政儲備由11,029億元下降至8,348億元。

過去幾年，政府開支大幅增加，確實提升了公共服務、惠及市民。然而，開支經過一段時間的高速增長後，必須進入整固階段，有效管控開支以至適當節流是不能避免。

同時，政府將尋求增加收入，最有效和實際的做法，離不開把經濟的「蛋糕」做大，透過發展經濟，拉動更多的收入。香港必須持續增強自身的競爭力、尋求新的突破，發展新的增長點，才能為香港拼得更高、更快和更可持續的增長。

每年的《財政預算案》諮詢工作已經展開，正透過不同渠道（註）收集市民和社會各界的意見，大家不同角度、不同觀點和建議，有助我們更全面了解社會實際需要，盡可能在客觀限制和挑戰之中，尋求合理、務實、兼顧各方的平衡方案。大家的意見是明年2月28日公布的新一份《財政預算案》的重要參考。