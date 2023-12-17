集團指，上述合資公司將成為集團的全資附屬公司，而搭建2019年合資公司的相關協議將會終止。預期該等交易將於2024年1月1日或之前完成。

特步指，2019年合資公司在管理索康尼及邁樂品牌方面展現了卓越的營運能力及實力， 尤其是索康尼於2023年上半年成為集團旗下首個實現盈利的新品牌，展示其在中國市 場的高知名度及日益增長的受歡迎程度，從而把握中國市場對專業運動用品需求的機遇。

特步指，該等交易亦彰顯集團對索康尼及邁樂品牌前景的信心，以及進一步釋放品牌於中國的商業潛力之承諾。除了加強對品牌戰略方向及營運效率的控制，合併合資公司的擁有權及管理權亦將最大限度地發揮特步主品牌與索康尼及邁樂品牌於產品創新、營銷 及分銷渠道方面的協同效應 。

通過公司及Wolverine於產品創新方面的能力及專業知識，集團在採購Wolverine Group推出的產品同時，將繼續設計和研發針對中國消費者的定制產品系列。 該等中國線產品目前佔索康尼及邁樂品牌於中國約一半的銷售額，其將賦予集團開拓全球市場並擴大索康尼及邁樂品牌業務規模的機會。公司董事相信，該等交易帶來的裨益符合集團的擴張戰略及盈利驅動力 ，並能鞏固其競爭地位，將其打造為卓越的多品牌集團，以滿足中國市場精明的消費者不斷變化的需求。