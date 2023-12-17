內地反壟斷法規定禁止具有市場支配地位的經營者從事以不公平的高價銷售商品或者以不公平的低價購買商品。

上海市監管局指，經綜合考慮違法行為的性質、程度、持續時間和消除違法行為後果的情况等因素，上海市監局及第一生化藥業對違法行為負次要責任且積極配合調查、主動提供相關證據，責令第一生化藥業停止違法行為，沒收違法所得3.379億元，並處以第一生化藥業2022 年銷售額的 3%的罰款，計約1.242 億元。

集團指，為確保其長期穩健運營及維護投資者利益，上述事件發生後，集團高度重視有關事件，要求第一生化藥業積極配合有關部門開展調查工作，同時在藥品生産等方面進行統籌規劃，確保市場藥品供應。

以及强化內部控制，加强對子公司的管理和監督，完善反壟斷合規制度體系，確保集團各項業務符合相關法規和監管要求；及在集團範圍內加强法規培訓，進一步提升反壟斷合規意識。

上述罰沒金額分別佔集團2022年合併財務報表所載經審計收入和歸屬於本公司所有者淨利潤的 0.199%和8.226%，將對公司當期財務報表將造成一定負面影響，但整體影響有限。上述行政處罰對 本公司及第一生化藥業的日常生產經營活動未產生重大影響。公司將在規定的期限內辦理繳款手續。