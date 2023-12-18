個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.53%，折合報312.74元；阿里巴巴（9988）升1.43%，折合報72.68元；美團（3690）跌1.26%，折合報83.88元；匯控（0005）跌1.17%，折合報60.63元；建行（0939）跌1.17%，折合報4.49元。

道期現升0.164%；標期現升0.2%；納期現升0.07%。日本東證指數現跌0.72%；韓國KOSPI指數現升0.16%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.08%。

VIX指數隔晚跌1.6%或0.2點，報12.28點。

紐油現升0.99%或0.7美元，報72.14美元；布油現升1.01%或0.78美元，報77.33美元；金價現升0%或0.04美元，報2019.66美元；LME 銅期貨隔晚跌0.02%或2.5美元，報8549美元。美國10年期債息現升0.57%或0.0224厘，報3.9334厘。

今日焦點股份可留意：

童園國際（3830）最快今日公布業績。

瑞浦蘭鈞（0666）上市，定價18.3元。

華南城（1668）無法支付11月利息，澄清「阻止債權」不實，並延長投票到期日。

商湯（0020）創始人湯曉鷗睡夢中離世，終年55歲。商湯發通告悼已故創始人湯曉鷗，董事空缺未填補。

上海醫藥（2607）遭市監管判罰，沒收違法所得連罰款逾4.6億人幣。

東方甄選（1797）炒CEO孫東旭，主席俞敏洪兼任CEO正式重返管理一線。

港交所（0388）旗下LME期鎳爭議訴訟勝訴，Elliott獲准上訴。港交所行政總裁歐冠昇明年5月約滿離任，陳翊庭接任。港交所：GEM上市改革於明年1月1日生效。

光啟科學（0439）售上海物業，套現6000萬元。

特步（1368）斥資近4.8億，全購持Saucony及Merrell品牌合資公司。

天大藥業（0455）推大灣區中醫師培養計劃。

阿里減持小鵬（9868）ADR套現3.9億美元，小鵬ADR收市挫7.5%。

中國恒大（0333）債務重組支持協議到期失效。

康健國際（3886）主席黃俊華辭任，蔡加讚接任。

融信中國（3301）優先票據本金連息4.2億美元到期未還。

時代鄰里（9928）收購公司溢利保證未達標，料追差額1705萬元。

奧思（1161）全年多賺64%，末期息0.07元。

德信中國（2019）未能完成重組，謀與債權人對話以於明年4月底達解決方案。

南航（1055）：11月客運運力投入增長逾2.5倍。

國泰（0293）與民航大學及民航學院合作培育民航人才。

DAVID WEBB增持日本城母企國際家居零售（1373），當日收市後發盈警。

滔搏（6110）：第三財季總銷售額按年錄10至20%低段增長。

其他報道

數據法影響 花旗推遲建立內地全資證券業務

華南城無法支付11月利息 澄清「阻止債權」不實 並延長投票到期日

北水增持國美 減持鼎豐