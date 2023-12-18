moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌181點 夜期低水102點 美期升亞股個別發展 瑞浦蘭鈞上市

美股向上，港股ADR跌181點或1.09%，報16611點，即月恒指夜期跌136點，報16690點，夜期低水102點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.53%，折合報312.74元；阿里巴巴（9988）升1.43%，折合報72.68元；美團（3690）跌1.26%，折合報83.88元；匯控（0005）跌1.17%，折合報60.63元；建行（0939）跌1.17%，折合報4.49元。

道期現升0.164%；標期現升0.2%；納期現升0.07%。日本東證指數現跌0.72%；韓國KOSPI指數現升0.16%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.08%。

VIX指數隔晚跌1.6%或0.2點，報12.28點。

紐油現升0.99%或0.7美元，報72.14美元；布油現升1.01%或0.78美元，報77.33美元；金價現升0%或0.04美元，報2019.66美元；LME 銅期貨隔晚跌0.02%或2.5美元，報8549美元。美國10年期債息現升0.57%或0.0224厘，報3.9334厘。

今日焦點股份可留意：

童園國際（3830）最快今日公布業績。

瑞浦蘭鈞（0666）上市，定價18.3元。

華南城（1668）無法支付11月利息，澄清「阻止債權」不實，並延長投票到期日。

商湯（0020）創始人湯曉鷗睡夢中離世，終年55歲。商湯發通告悼已故創始人湯曉鷗，董事空缺未填補。

上海醫藥（2607）遭市監管判罰，沒收違法所得連罰款逾4.6億人幣。

東方甄選（1797）炒CEO孫東旭，主席俞敏洪兼任CEO正式重返管理一線。

港交所（0388）旗下LME期鎳爭議訴訟勝訴，Elliott獲准上訴。港交所行政總裁歐冠昇明年5月約滿離任，陳翊庭接任。港交所：GEM上市改革於明年1月1日生效。

光啟科學（0439）售上海物業，套現6000萬元。

特步（1368）斥資近4.8億，全購持Saucony及Merrell品牌合資公司。

天大藥業（0455）推大灣區中醫師培養計劃。

阿里減持小鵬（9868）ADR套現3.9億美元，小鵬ADR收市挫7.5%。

中國恒大（0333）債務重組支持協議到期失效。

康健國際（3886）主席黃俊華辭任，蔡加讚接任。

融信中國（3301）優先票據本金連息4.2億美元到期未還。

時代鄰里（9928）收購公司溢利保證未達標，料追差額1705萬元。

奧思（1161）全年多賺64%，末期息0.07元。

德信中國（2019）未能完成重組，謀與債權人對話以於明年4月底達解決方案。

南航（1055）：11月客運運力投入增長逾2.5倍。

國泰（0293）與民航大學及民航學院合作培育民航人才。

DAVID WEBB增持日本城母企國際家居零售（1373），當日收市後發盈警。

滔搏（6110）：第三財季總銷售額按年錄10至20%低段增長。

 

其他報道

數據法影響 花旗推遲建立內地全資證券業務

華南城無法支付11月利息 澄清「阻止債權」不實 並延長投票到期日

北水增持國美 減持鼎豐