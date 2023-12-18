恒指今早低開122點或0.73%，報16669點，大市成交金額38億元；國指今早低開47點或0.84%，報5652點。恒生科技指數開市報3748點，跌0.85%。通訊服務、金融、能源、衛生保健股推低大市。上升股份比例為4.69%，下跌為7.11%，無升跌為88.18%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、中芯國際（0981）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。
藍籌5隻升，62隻下跌，15隻無升跌。中芯國際（0981）升1.21%，報20.85元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌2.3%，報21.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，17隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報29.3元，升11.62%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見1.08元，開市報1.08元，跌14.29%。
恒指續高於10天線(16414.03點)，續低於20天線(16873.55點)。科指續高於10天線(3716.7點)，低於20天線(3840.42點)。
童園國際（3830）最快今日公布業績。無成交，報0.04元。
瑞浦蘭鈞（0666）上市，定價18.3元。創上市新高，開市報18.6元，升1.64%。
華南城（1668）無法支付11月利息，澄清「阻止債權」不實，並延長投票到期日。無成交，報0.32元。
商湯（0020）創始人湯曉鷗睡夢中離世，終年55歲。商湯發通告悼已故創始人湯曉鷗，董事空缺未填補。創上市新低，見1.08元，開市報1.08元，跌14.29%。
上海醫藥（2607）遭市監管判罰，沒收違法所得連罰款逾4.6億人幣。開市報10.7元，跌1.11%。
東方甄選（1797）炒CEO孫東旭，主席俞敏洪兼任CEO正式重返管理一線。開市報29.3元，升11.62%。
港交所（0388）旗下LME期鎳爭議訴訟勝訴，Elliott獲准上訴。港交所行政總裁歐冠昇明年5月約滿離任，陳翊庭接任。港交所：GEM上市改革於明年1月1日生效。開市報258.6元，跌0.46%。
光啟科學（0439）售上海物業，套現6000萬元。無成交，報0.14元。
特步（1368）斥資近4.8億，全購持Saucony及Merrell品牌合資公司。開市報4.45元，升0.45%。
天大藥業（0455）推大灣區中醫師培養計劃。無成交，報0.22元。
阿里減持小鵬（9868）ADR套現3.9億美元，小鵬ADR收市挫7.5%。開市報56.15元，跌5.31%。
中國恒大（0333）債務重組支持協議到期失效。無成交，報0.335元。
康健國際（3886）主席黃俊華辭任，蔡加讚接任。開市報0.29元，跌3.33%。
融信中國（3301）優先票據本金連息4.2億美元到期未還。無成交，報0.219元。
時代鄰里（9928）收購公司溢利保證未達標，料追差額1705萬元。無成交，報0.5元。
奧思（1161）全年多賺64%，末期息0.07元。無成交，報1.46元。
德信中國（2019）未能完成重組，謀與債權人對話以於明年4月底達解決方案。無成交，報0.107元。
南航（1055）：11月客運運力投入增長逾2.5倍。無成交，報3.3元。
國泰（0293）與民航大學及民航學院合作培育民航人才。開市報8.38元，跌0.12%。
DAVID WEBB增持日本城母企國際家居零售（1373），當日收市後發盈警。無成交，報1.72元。
滔搏（6110）：第三財季總銷售額按年錄10至20%低段增長。開市報6.12元，跌0.16%。
破頂股包括，瑞浦蘭鈞（0666）開市報18.6元，升1.64%；海通國際（0665）創52周高，見1.51元，開市報1.51元，無升跌；棠記控股（8305）創52周高，見0.083元，開市報0.083元，無升跌。
5隻股份創上市新低，包括商湯（0020）低見1.08元，開市報1.08元，跌14.29%；商湯－Ｗ（0020）低見1.08元，開市報1.08元，跌14.29%；彩虹新能源（0438）低見2.51元，開市報2.51元，跌3.46%；科笛－Ｂ（2487）低見12.02元，開市報12.02元，跌6.82%；商湯-W（80020）低見1.08元，開市報1.08元，跌6.09%。
創52周低，其中包括，中通快遞（2057）低見155.8元，開市報155.8元，跌1.89%。
異動股
上升異動股，包括，中國天化工（0362）開市報0.115元，升15%；TL NATURAL GAS（8536）開市報0.9元，升13.92%；新東方在線（1797）開市報29.3元，升11.62%；信保環球控股（0723）開市報0.011元，升10%；龍皇集團（8493）開市報0.34元，升9.68%；志道國際（1220）開市報0.09元，升8.43%；國聯證券（1456）開市報3.98元，升8.15%；首都信息（1075）開市報0.325元，升6.56%；電訊首科（3997）開市報0.44元，升6.02%。
下跌異動股，包括，商湯（0020）創上市新低，見1.08元，開市報1.08元，跌14.29%；海鑫集團（1850）開市報1.17元，跌7.14%；科笛－Ｂ（2487）創上市新低，見12.02元，開市報12.02元，跌6.82%；商湯-W（80020）創上市新低，見1.08元，開市報1.08元，跌6.09%；小鵬（9868）開市報56.15元，跌5.31%；權威金融（0397）開市報0.124元，跌4.62%；金山雲（3896）開市報2.08元，跌3.7%。
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