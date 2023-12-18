恒指今早低開122點或0.73%，報16669點，大市成交金額38億元；國指今早低開47點或0.84%，報5652點。恒生科技指數開市報3748點，跌0.85%。通訊服務、金融、能源、衛生保健股推低大市。上升股份比例為4.69%，下跌為7.11%，無升跌為88.18%。