該行作出的情景分析顯示，悲觀，基本同樂觀可能出現的結果，將令銷售額較 2023 年跌兩成、跌5%及增25%。

銀河聯昌不預期「樂觀」情況可能出現，但僅將行業評級下調至中性的原因，據該行解釋，是因為2022年11月公布的「金融16條」並未能成功解決行業的融資或再融資困境﹔許多民企內房的合約銷售亦弱於預期，以及預售託管帳戶的嚴控亦令民企內房的財務情況進一步惡化，令許多民企內房正在進行債務重組。惟該行仍相信政策制定者將更積極主動地幫助內地房地產行業，以阻止情況進一步惡化，故維持行業「中性」評級。

由於置業人士對樓價前景的審慎立場及開發商持保守策略，故該行預期在2022年內房銷售大跌30%後，2023年料跌10%、2024年再跌6%，而內地樓價在2023年跌4%，2024年再跌2%，2025年始企穩。

在民企內房掙扎求存之際，銀河聯昌評估指，隨著時間的推移，國有企業和優質民營內房將在結構上獲得更多市場份額，並預期今年國企按銷售額計的市佔率將首次超越非國企內房。

該行將五隻民企內房降至「沽售」評級，包括雅居樂（3383）、旭輝（0884）、碧桂園（2007）、時代中國（1233）及合景泰富（1813）﹔又維持國企、優質民企內房包括華潤置地（1109）、中海外（0688）、龍湖地產（0960）、萬科（2202）及綠城（3900）的「買入」評級。

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