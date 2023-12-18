港元現報7.8023元升值10點子，曾貶值最多21點子，報7.8054元，亦曾升值最多25點子，報7.8008元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升72.98點子至4.23119%，是12月8日後最高；1星期HIBOR升28.82點子至4.65691%；2星期HIBOR升77.67點子至5.35952%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.45點子至5.34095%；6個月期HIBOR跌1.1點子至5.28399%，是9月21日後最低；12個月期HIBOR跌1.1點子至5.28399%，是9月7日後最低。

美元指數現報102.534貶值0.016點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.47023%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0733%，終止單日收窄，利差是11月24日後最闊，當日差距為-0.0822%。

對上一次終止單日收窄，是2023年12月08日，當日利差報-0.006%。

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