moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 半年、一年期見3個月低

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連跌，升6.36點子至5.46054%，是12月8日後最高，當日報5.46345%。

港元現報7.8023元升值10點子，曾貶值最多21點子，報7.8054元，亦曾升值最多25點子，報7.8008元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升72.98點子至4.23119%，是12月8日後最高；1星期HIBOR升28.82點子至4.65691%；2星期HIBOR升77.67點子至5.35952%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.45點子至5.34095%；6個月期HIBOR跌1.1點子至5.28399%，是9月21日後最低；12個月期HIBOR跌1.1點子至5.28399%，是9月7日後最低。

美元指數現報102.534貶值0.016點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.47023%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0733%，終止單日收窄，利差是11月24日後最闊，當日差距為-0.0822%。

對上一次終止單日收窄，是2023年12月08日，當日利差報-0.006%。

其他報道

中企據報借馬來西亞組裝晶片 以迴避美國制裁

頭號主播董宇輝打工仔變高級合伙人 東方甄選暫升逾15%

盛智文：通關後蘭桂坊內地客佔35% 營業額月增兩成 稱港零售漸返2018水平

恒指低開122點 商湯跌14% 瑞浦蘭鈞上市升1.6% 東方甄選升11%

港股ADR跌181點 夜期低水102點 美期升亞股個別發展 瑞浦蘭鈞上市

數據法影響 花旗推遲建立內地全資證券業務

華南城無法支付11月利息 澄清「阻止債權」不實 並延長投票到期日

北水增持國美 減持鼎豐