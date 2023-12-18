根據環聯全球風險方案的專有數據顯示，在今年節日購物旺季期間（包括「雙十一」及黑色星期五前夕至網購星期一），僅有1%源自香港的網購交易屬可疑詐騙，而去年及前年的同期數字則分別為6.0%及6.9%。

分析指節日購物旺季期間，去年源自香港的每日可疑網購詐騙交易比率的高峰（即黑色星期五前夕的星期四）為9.3%，而今年的高峰則在網購星期一前夕的星期日，比率為2.0%。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示：「節日購物旺季既推動消費者為親友上網選購各種禮物，同時亦為騙徒帶來伺機獲利的機會。據說部分發卡機構會於節日購物旺季期間使用不同的交易模式，以便快速授權完成更多交易。同樣地商戶為了避免流失客戶，亦可能採取類似策略減少任何影響消費者購物體驗的因素，反映於激烈競爭的環境下商戶均致力爭取更高的銷售額。」

環聯2023年第四季消費者脈搏調查顯示，大部分香港消費者均表示極為、非常及一定程度憂慮成為節日購物旺季的網購騙案受害人，比例由2022年的61%大增18%至今年的72%。

殷虹補充指：「節日購物旺季是零售商一年中最重要的銷售高峰期，但配備合適方案及早偵測詐騙行為則是全年要務。網上零售商在確保消費者能享受購物體驗同時，亦應盡可能以流暢無縫的方式保障他們何時何地均免受詐騙侵害。採用全面的預防詐騙解決方案是保障合法交易同時降低詐騙交易量的重要方法之一，因為該等方案能在交易初期及早驗證客戶的身份和真確性，當中包括帳戶註冊和登入的過程。」

其他報道

中企據報借馬來西亞組裝晶片 以迴避美國制裁

頭號主播董宇輝打工仔變高級合伙人 東方甄選暫升逾15%

盛智文：通關後蘭桂坊內地客佔35% 營業額月增兩成 稱港零售漸返2018水平

恒指低開122點 商湯跌14% 瑞浦蘭鈞上市升1.6% 東方甄選升11%

港股ADR跌181點 夜期低水102點 美期升亞股個別發展 瑞浦蘭鈞上市

數據法影響 花旗推遲建立內地全資證券業務

華南城無法支付11月利息 澄清「阻止債權」不實 並延長投票到期日

北水增持國美 減持鼎豐