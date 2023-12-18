聯儲局兩位官員給市場對明年年初降息的預期潑冷水，亞股普遍向下，MSCI亞太指數一度跌逾1%，創逾一周來最大跌幅。不過，美期續升，美債息續跌，利率期貨預期3月減息稍擴大，有別於亞洲市場表現。
恒指今早低開122點，高位跌78點，低位跌187點，高低波幅108點。金融、通訊服務、非必需消費品、地產股推低大市。上升股份比例為16.66%，下跌為32.92%，無升跌為50.41%。
恒指半日跌158點或0.94%，報16633點，大市成交金額489億元；國指跌61點或1.07%，報5639點。恒生科技指數收報3736點，跌1.16%。
藍籌股成交金額166億元，佔大市成交33.94%；科指成份股成交金額106.35億元，佔大市成交21.74%；國指成份股成交金額129.76億元，佔大市成交26.53%。
24隻雙櫃台股，總成交0.48億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.11%。
窩輪及牛熊證成交金額減少18.12%，至93.92億元，佔大市成交19.18%。牛熊證成交金額46.23億元，減少18.93%；窩輪成交金額47.68億元，減少17.33%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。阿里巴巴（9988）、小米（1810）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。
藍籌9隻升，68隻下跌，5隻無升跌。東方海外（0316）升3%，收報106.4元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.49%，收報4.13元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報30.3元，升15.43%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見1.03元，收報1.11元，跌11.9%。
恒指續高於10天線(16410.45點)、低於20天線(16871.75點)。科指續高於10天線(3715.54點)、低於20天線(3839.84點)。
北水南下合計淨流入45.16億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出7.31億元人民幣，較上日減少82.45%，連續第2日流出，累計流出48.97億元。
童園國際（3830）最快今日公布業績。收報0.042元，升5%。
瑞浦蘭鈞（0666）上市，定價18.3元。收報18.6元，升1.64%。
華南城（1668）無法支付11月利息，澄清「阻止債權」不實，並延長投票到期日。收報0.31元，跌3.13%。
商湯（0020）創始人湯曉鷗睡夢中離世，終年55歲。商湯發通告悼已故創始人湯曉鷗，董事空缺未填補。創上市新低，見1.03元，收報1.11元，跌11.9%。
上海醫藥（2607）遭市監管判罰，沒收違法所得連罰款逾4.6億人幣。見52周低10.4元，收報10.66元，跌1.48%。
東方甄選（1797）炒CEO孫東旭，主席俞敏洪兼任CEO正式重返管理一線。收報30.3元，升15.43%。
港交所（0388）旗下LME期鎳爭議訴訟勝訴，Elliott獲准上訴。港交所行政總裁歐冠昇明年5月約滿離任，陳翊庭接任。港交所：GEM上市改革於明年1月1日生效。收報259.4元，跌0.15%。
光啟科學（0439）售上海物業，套現6000萬元。收報0.143元，升2.14%。
特步（1368）斥資近4.8億，全購持Saucony及Merrell品牌合資公司。收報4.36元，跌1.58%。
天大藥業（0455）推大灣區中醫師培養計劃。收報0.21元，跌4.55%。
阿里減持小鵬（9868）ADR套現3.9億美元，小鵬ADR收市挫7.5%。收報56.5元，跌4.72%。
中國恒大（0333）債務重組支持協議到期失效。收報0.335元，無升跌。
康健國際（3886）主席黃俊華辭任，蔡加讚接任。收報0.305元，升1.67%。
融信中國（3301）優先票據本金連息4.2億美元到期未還。收報0.219元，無升跌。
時代鄰里（9928）收購公司溢利保證未達標，料追差額1705萬元。收報0.51元，升2%。
奧思（1161）全年多賺64%，末期息0.07元。收報1.43元，跌2.05%。
德信中國（2019）未能完成重組，謀與債權人對話以於明年4月底達解決方案。收報0.118元，升10.28%。
南航（1055）：11月客運運力投入增長逾2.5倍。收報3.29元，跌0.3%。
國泰（0293）與民航大學及民航學院合作培育民航人才。收報8.37元，跌0.24%。
DAVID WEBB增持日本城母企國際家居零售（1373），當日收市後發盈警。收報1.71元，跌0.58%。
滔搏（6110）：第三財季總銷售額按年錄10至20%低段增長。收報6.17元，升0.65%。
破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2.18元，收報2.17元，升4.33%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.73元，收報6.48元，無升跌；GHW INTL（9933）創上市新高，見0.72元，收報0.68元，升7.94%；安碩印度（2836）創上市新高，見38.22元，收報38.2元，升0.32%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1093.85元，收報1092.95元，無升跌；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.48元，收報17.45元，升0.63%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1034.6元，收報1034.45元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見111元，收報111元，升0.82%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見81.5元，收報81.38元，升0.84%；瑞浦蘭鈞(0666收報18.6元，升1.64%；瑞聲（2018）創52周高，見24.1元，收報24.05元，升1.05%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.54元，收報1.42元，升2.9%；思考樂教育（1769）創52周高，見3.35元，收報3.24元，升2.86%；南戈壁（1878）創52周高，見2.1元，收報2.09元，升22.94%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見9.79元，收報9.72元，跌0.72%；易生活控股（0223）創52周高，見0.48元，收報0.47元，升8.05%；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.17元，收報0.17元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.68元，收報0.62元，跌8.82%；海通國際（0665）創52周高，見1.52元，收報1.51元，無升跌；森美控股（0756）創52周高，見0.146元，收報0.127元，升4.1%。
29隻股份創上市新低，其中十隻包括，花樣年（1777）低見0.052元，收報0.054元，跌8.47%；景瑞（1862）低見0.031元，收報0.036元，升5.88%；商湯（0020）低見1.03元，收報1.11元，跌11.9%；山水水泥（0691）低見0.55元，收報0.55元，跌5.17%；商湯－Ｗ（0020）低見1.03元，收報1.11元，跌11.9%；彩虹新能源（0438）低見2.31元，收報2.45元，跌5.77%；聖馬丁國際（0482）低見0.065元，收報0.065元，跌2.99%；中天順聯（0994）低見0.305元，收報0.305元，跌12.86%；富盈環球集團（1620）低見0.06元，收報0.061元，跌8.96%；齊屹科技（1739）低見0.28元，收報0.28元，跌20%。
59隻股份創52周低，其中十隻包括，越秀地產（0123）低見6.3元，收報6.44元，跌1.83%；廣發証券（1776）低見9.15元，收報9.16元，跌2.76%；信利國際（0732）低見0.63元，收報0.63元，跌1.56%；信德（0242）低見0.95元，收報0.95元，無升跌；謝瑞麟（0417）低見0.85元，收報0.85元，跌3.41%；太興（6811）低見0.78元，收報0.78元，跌2.5%；眾安在綫（6060）低見18.48元，收報18.56元，跌2.62%；中通快遞（2057）低見153元，收報153.5元，跌3.34%；海爾智家（6690）低見20.1元，收報20.75元，跌0.95%；信義玻璃（0868）低見8.02元，收報8.08元，跌2.88%。
異動股
上升異動股，包括，亞洲果業（0073）收報0.028元，升33.33%；先機企業集團（0176）收報0.026元，升30%；上坤地產（6900）收報0.045元，升25%；中國上城（2330）收報0.27元，升23.29%；南戈壁（1878）創52周高，見2.1元，收報2.09元，升22.94%；南南資源（1229）收報0.135元，升16.38%；凌銳控股（0784）收報0.118元，升15.69%；新東方在線（1797）收報30.3元，升15.43%。
下跌異動股，包括，世紀集團國際（2113）收報0.057元，跌25.97%；齊屹科技（1739）創上市新低，見0.28元，收報0.28元，跌20%；順龍控股（0361）收報0.043元，跌18.87%；久融控股（2358）收報0.024元，跌17.24%；廣駿集團控股（8516）收報0.092元，跌17.12%；藥師幫（9885）創上市新低，見11.56元，收報11.62元，跌16.52%；齊家控股（8395）收報0.76元，跌16.48%；寶發控股（8532）收報0.043元，跌15.69%；御佳控股（3789）收報0.079元，跌15.05%；瀛海集團（8668）見52周低0.101元，收報0.101元，跌14.41%；裕承科金（0279）收報0.036元，跌14.29%。
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