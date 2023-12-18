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雷軍：小米首輛電動車研發投入逾百億人幣 擔心不好賣　更擔心太好賣

小米（1810）創辦人雷軍接受《央視》訪問時透露，集團在首輛電動車投入了3400名工程師，研發投入超過100億元人民幣。他又指，為了做車，小米用了10倍以上的投入，抱着志在必得的方式來做。

雷軍指出，三年前還覺得造車是挺難的一件事，經過用戶調查之後定下了「守正出奇」的原則：充分尊重汽車行業的規律，使用行業成熟技術確保把第一輛車做好，再在這個大前提下創新。

雷軍表示，為了做車，小米用了「十倍投入」的方式。例如一般車企造一輛車，大概投三四百人，10至20億人民幣（下同）的研發經費。「而我們第一輛車投了3400 名工程師，整個研發投入了超100億。」

被問到對首款汽車的預期時，雷軍表示「肯定有預期」，但汽車的確很複雜，特別擔心一上來不火，大家都不買。「更擔心的是，如果大家都來買，一等又要等一兩年，那肯定會被罵慘了！」

 

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