大市半日沽空金額90.71億元，較上日增加17.57%，沽空金額佔大市成交比率為18.52%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）36.56億元，較上日增加2919%，半日成交金額54.14億元，為成交金額最多股份，沽空比率半日為67.52%。單計沽空金額已相當於成交排第二的騰訊（0700）19億元的1.92倍。
沽空增幅最多的股份為，ＦＩ二南方納指（7568）增加222138.37%，至177.79萬元；沽空減幅最多的股份為，ＧＸ中國電車－Ｕ（0098）減少99.81%，至463元。
藍籌當中，沽空比率最高的是恒地（0012）沽空比率36.26%。科指股沽空比率最高的是平安好醫生（1833）沽空比率26.66%。
其他報道
恒指半日跌158點 科指跌1% 東方甄選升15% 商湯跌11%見上市新低
雷軍：小米首輛電動車研發投入逾百億人幣 擔心不好賣 更擔心太好賣
壽司郎屯門華都店12月21日開業 顧客可免費獲贈「萌抱壽司Tote Bag」
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 半年、一年期見3個月低
盛智文：通關後蘭桂坊內地客佔35% 營業額月增兩成 稱港零售漸返2018水平
恒指低開122點 商湯跌14% 瑞浦蘭鈞上市升1.6% 東方甄選升11%
港股ADR跌181點 夜期低水102點 美期升亞股個別發展 瑞浦蘭鈞上市
華南城無法支付11月利息 澄清「阻止債權」不實 並延長投票到期日