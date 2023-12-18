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半日沽空金額增17% 盈富沽空增29倍

大市半日沽空金額90.71億元，較上日增加17.57%，沽空金額佔大市成交比率為18.52%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）36.56億元，較上日增加2919%，半日成交金額54.14億元，為成交金額最多股份，沽空比率半日為67.52%。單計沽空金額已相當於成交排第二的騰訊（0700）19億元的1.92倍。

沽空增幅最多的股份為，ＦＩ二南方納指（7568）增加222138.37%，至177.79萬元；沽空減幅最多的股份為，ＧＸ中國電車－Ｕ（0098）減少99.81%，至463元。

藍籌當中，沽空比率最高的是恒地（0012）沽空比率36.26%。科指股沽空比率最高的是平安好醫生（1833）沽空比率26.66%。

其餘請看附圖。

 

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