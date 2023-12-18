調查顯示，91%的香港投資者對氣候感興趣，而超過八成亦希望增加投放於氣候主題的資本。不同投資群參與氣候投資的主因各有不同，富裕人士和新一代高淨值人士均 希望他們的投資決定能反映其個人價值觀，同時能產生回報和帶來正面的影響。對於高淨值投資者來說，符合個人價值觀是首要原因，其次則是降低投資組合的風險和改善回報。

報告訪問了亞洲、非洲和中東10個增長市場中共1,800名受訪者的投資興趣，發現全

球在氣候減緩和適應主題相關的投資潛力達3.4萬億美元，突顯出個人透過投資以應對氣候變化的能力。

在香港的氣候投資中，110億美元可投放至氣候減緩主題，當中以循環經濟（20億美元）、可持續林務（19億美元）和再生能源（18億美元）吸引較多的資本。至於氣候適應主題的投資則為70億美元，當中包括糧食系統、韌性基建設施、生物多樣性及藍色經濟。然而，可比性和接觸此類產品機會等多個因素都阻礙了各投資群將其對氣候投資的興趣轉化成實質行動。

報告訪問了亞洲、非洲和中東10個增長市場中共1,800名受訪者的投資興趣，發現全

球在氣候減緩和適應主題相關的投資潛力達3.4萬億美元，突顯出個人透過投資以應對氣候變化的能力。

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示， 渣打銀行現已提供一系列相關的金融產品和方案，截至今年10月，投資於可持續發展產品的客戶數目按年增加超過三成。

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