銀河証券指，央行呵護流動性合理充裕意圖明顯，MLF大額淨投放之後，貨幣市場利率快速下行至政策利率下方，資金緊張緩解。

該行指，降準預期將減弱，是因12月由於財政支出增加等因素，超儲率通常季節性上行，本月央行已通過MLF大量投放流動性，資金緊張緩解，令降準的必要性下降。

而上周美聯儲FOMC會議決定繼續暫停加息，向市場傳遞了鴿派信號並展示了對「軟著陸」的信心。美元指數快速下行1.35%，非美元貨幣升值。

該行指，美元指數下行無法一蹴而就，人民幣匯率快速升值後將進入雙向波動：市場對美聯儲轉向的時間和幅度依然較為激進，而疫情後經濟的粘性和金融條件的再度放松仍不利於美聯儲盡早降息，該行偏向於降息在第二季出現，降息幅度至少有100基點，但在當前經濟和勞動數據惡化不明顯的背景下，芝商所（CME）反映的市場150基點左右的降息預期依然有「搶跑」的嫌疑，未來存在階段性糾偏的可能，期間市場仍會充滿波折，這也意味著美元指數不可能是順暢下行。

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