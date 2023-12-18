高盛引述管理層指，在目前競爭激烈的環境下，催谷銷量是最重要的策略，而與之配合的，是繼續實施削減成本及ADAS的發展。在削減成本方面，一方面受惠上游電池價格下降，另一方面，管理層相信公司的技術較對手為佳，所以，例如在G9小改款(Facelift)的價格會較改款前低4至5萬元人民幣，但仍能保持高的利潤水平。

至於ADAS方面，小鵬稱自推出XNGP(智慧輔助駕駛功能)後，滲透率由2022年的20至30%，提升至G6推出時的60至70%，認為ADAS將會是電車市場一個重要的競爭環節，XNGP於2023年覆蓋52個城市，2024年將覆蓋逾200個。

盈利方面，高盛指，管理層認為，受惠於第三季度產品升級，及啟動削成本活動，第四季度毛利將正面。管理層又指，對整體X9的預訂數字滿意，料該產品將是2024年度所有產品當中，毛利率最高。

此外，與大眾長期合作之下，有助降低小鵬的零件成本，預計2024年下半年度，新車的成本將降低25%。

自由現金流方面2023年第3季達10億元人民幣，預計2024年全年將為正數，為2025年收支平衡提供良好的可預見性。

高盛認為，短線小鵬將受惠於銷量上升、成本下降，而長線則受惠於自動駕駛、強勁的研發能力，將推高收入及利潤率。

小鵬遭阿里減持，曾跌最多7.17%，是12月13日後最大跌幅，當日跌幅為7.31%。低見55.05元，是10月24日53.35元後最低。現報55.1元，跌7.08%。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2023年11月30日。

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