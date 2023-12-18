新東方在今年七月才宣佈進軍文旅事業，並斥10億成立文旅公司。而今次爆出「小作文」事件的起源，亦是由東方甄選發布了「吉林行」的文旅預告，配及董宇輝的「小作文」文案，其後東方甄選小編卻在評論區中置頂了自己的留言，指「每一次小作文制作，都是主播在鏡頭前，背后是文案創作團隊、拍攝團隊、剪輯團隊的小伙伴們，大家協作，才有了一篇篇專場小作文。」

事件引發董宇輝粉絲不滿，前東方甄選行政總裁孫東旭直播回應事件時，卻爆出董宇輝薪酬，被指行為不妥。最終東方甄選「掉粉」兩百多萬，集團亦正式公布，解除孫東旭的行政總裁一職，並罷免其公司執行董事職務，惟他將留任非執董，即時生效。

集團主席俞敏洪則重上管理一線，兼任公司新行政總裁，亦同時由非執董調任為執董，即時生效。董宇輝則由「打工仔」變成「東方甄選高級合伙人」。

在連番人事變動後，東方甄選股價今日大反彈，暫升23.05%，報32.3元，曾高見33元。

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