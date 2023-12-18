據公告，目前已發行的A類股份數目將為6.14億股，佔公司股東大會決議案的投票權約15.75%；而已發行的B類股份數目將為328.5億股，佔公司股東大會決議案的投票權約84.25%。

公司稱，湯曉鷗的逝世並不預期會對公司的日常管理及一般業務營運活動，造成重大不利影響。同時，自去年12月30日開始起計的兩年期間內，湯曉鷗、執行主席及首席執行官徐立、執行董事及首席科學家王曉剛、執行董事徐冰，不會出售於去年11月30日由彼或彼控制的任何實體持有，或實益擁有的任何公司的 A 類股份及/或 B 類股份。

據《上市規則》規定，倘持有特權股的股東身故，其投票特權亦須終止，湯曉鷗的遺產繼承人未來即使取得相關A類股份，理論上亦不會獲得有關A類股份的同股不同權投票權。

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