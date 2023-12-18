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經絡：料明年實際按息回落至4厘或以下

美國聯儲局的最新利率點陣圖顯示，明年將減息0.75厘，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，美國會在明年7月開始減息，明年下半年實際新造按息會由現時的4.125厘，降至4厘或以下，實際視乎美國的減息幅度。他認為屆時銀行或調升現金回贈競爭，但封頂息率今次對銀行實際按息的影響很大，通脹仍有不明朗因素，為風險保障暫未見調低的機會。

至於港元最優惠利率，曹德明預計港元拆息會在5月至6月先行下跌，在資金成本下降下，P息有機會與美息同步下跌，但P息兩年加息0.875厘，幅度遠低於美息的5.25厘，因此港P減息幅度料也會低於美息，減息料由0.125厘起步，因應各銀行資金成本不同，大型和小型銀行減息幅度有機會不同。

樓價方面，曹德明指目前發展商在近月以市價或輕微溢價推盤，市場已漸有吸納，預期明年上半年樓價尚有3%至5%下跌，至下半年在利率下調、樓價已至低位、經濟漸漸回復等正面因素支持，可望先跌後反彈，明年全年樓價料為平穩，波幅在3%至5%。

今年首10個月，本港新取用按揭金額及宗數為2098.49億元及4.4萬宗，曹德明預計今年整年的新取用按揭金額及宗數達2450億元及5.1萬宗，按年跌近2成。政府今年10月份推出多項減辣措施，效果或於明年逐漸浮現，一二手市場將見反彈，但按揭數字一般會滯後反映，加上明年轉按市場繼續下跌，料按揭市場將先跌後回穩，預計明年新取用按揭與今年相約，金額及宗數約2460億元及5.12萬宗水平。

經絡早前進行年度調查，近3成受訪者認為，明年樓價料跌5%至10%，27.4%認為樓價走勢相對平穩及保持5%上落的幅度，23.1%認為樓價下跌10%至20%。74.5%認為如樓市持續下調，政府應進一步「減辣」刺激樓市交投及發展，當中50.5%期望政府下降壓力測試要求，放寬高成數按揭樓價上限則佔逾4成半。

 

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