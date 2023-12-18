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波幅收窄成交縮 北水大增 勁炒指數ETF 盈富成交升2.6倍 恒指收市跌162點

市場借聯儲局官員撥冷水而下跌，日股午後跌幅收窄，阿里沽小鵬（9868），以及商湯創始人湯曉鷗離世，A股港股未能扭轉跌勢，A股午後跌幅加大，亦拖累港股表現。大市成交雖然減少30%，而恒指波幅亦收窄至僅140點，見1個多月最窄，不過，北水轉流入117億元，創3個月最多之餘，三隻指數ETF午後成交更大增，並進佔三甲，盈富基金（2800）成交更大增2.6倍，至144.8億元，創11月27日後最多，佔今日全日大市成交15.3%。恒生中國企業（2828）南方恒生科技（3033）亦大增至41.6億及37.9億元，3隻ETF成交共佔大市23.7%。盈富基金半日沽空大增29倍，根據近月數據，每次沽空大增，基金單位總數隨後亦將會上升。

恒指今早低開122點，高位跌78點，低位跌219點，高低波幅141點。金融、通訊服務、信息技術、地產股推低大市。上升股份比例為21.04%，下跌為40.71%，無升跌為38.24%。

恒指收市跌162點或0.97%，報16629點，大市成交金額943億元，較上日減少30.78%，是12月13日754.56億元成交後最少；國指跌65點或1.16%，報5634點。恒生科技指數收報3730點，跌1.32%。

藍籌股成交金額350.55億元，佔大市成交37.17%；科指成份股成交金額208.67億元，佔大市成交22.12%；國指成份股成交金額271.09億元，佔大市成交28.74%。

24隻雙櫃台股，總成交0.67億元人民幣，相當於約0.73億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.36%，至105.13億元，佔大市成交11.14%。牛熊證成交金額53.29億元，減少6.54%；窩輪成交金額51.83億元，減少10.15%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。阿里巴巴（9988）、創科實業（0669）、神華（1088） 貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，71隻下跌，3隻無升跌。東方海外（0316）升4.16%，收報107.6元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.95%，收報4.11元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報32元，升21.9%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見1.03元，收報1.12元，跌11.11%。

恒指續高於10天線(16409.97點)，低於20天線(16871.52點)。科指曾跌穿10天線(3714.93點)，續低於20天線(3839.54點)。

北水南下合計淨流入117.5億元，終止連續2日流出，淨流入金額是9月5日119.98億元後最多。南水北上合計淨流入27.27億元人民幣，終止連續1日流出。

午後消息股表現

花旗：減息利好創科（0669）上調目標價 創科曾逆市升3.6%。收報91.9元，升3.61%。

雷軍：小米（1810）首輛電動車研發投入逾百億人幣 擔心不好賣　更擔心太好賣。收報15.9元，跌0.5%。

高盛料港交所（0388）平穩過渡 維持買入評級 目標價351元。收報258.8元，跌0.38%。

今早及隔晚消息股表現

童園國際（3830）最快今日公布業績。收報0.04元，無升跌。

瑞浦蘭鈞（0666）上市，定價18.3元。創上市新高，見19.66元，平上市低位18.3元，收報18.78元，升2.62%。

華南城（1668）無法支付11月利息，澄清「阻止債權」不實，並延長投票到期日。收報0.305元，跌4.69%。

商湯（0020）創始人湯曉鷗睡夢中離世，終年55歲。商湯發通告悼已故創始人湯曉鷗，董事空缺未填補。創上市新低，見1.03元，收報1.12元，跌11.11%。商湯曾跌最多18.25%，是2022年7月4日後最大跌幅，當日跌幅為20.13%。低見1.03元，創上市及收市價計新低。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月14日。

上海醫藥（2607）遭市監管判罰，沒收違法所得連罰款逾4.6億人幣。見52周低10.4元，收報10.68元，跌1.29%。

東方甄選（1797）炒CEO孫東旭，主席俞敏洪兼任CEO正式重返管理一線。收報32元，升21.9%。

港交所（0388）旗下LME期鎳爭議訴訟勝訴，Elliott獲准上訴。港交所行政總裁歐冠昇明年5月約滿離任，陳翊庭接任。港交所：GEM上市改革於明年1月1日生效。收報258.8元，跌0.38%。

光啟科學（0439）售上海物業，套現6000萬元。收報0.14元，無升跌。

特步（1368）斥資近4.8億，全購持Saucony及Merrell品牌合資公司。收報4.35元，跌1.81%。

天大藥業（0455）推大灣區中醫師培養計劃。收報0.209元，跌5%。

阿里減持小鵬（9868）ADR套現3.9億美元，小鵬ADR收市挫7.5%。收報55.35元，跌6.66%。小鵬曾跌最多7.17%，是12月13日後最大跌幅，當日跌幅為7.31%。低見55.05元，是10月24日53.35元後最低。今日收市報55.35元，是10月24日後收市新低，當日報55.15元。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是11月30日。

中國恒大（0333）債務重組支持協議到期失效。收報0.335元，無升跌。

康健國際（3886）主席黃俊華辭任，蔡加讚接任。收報0.31元，升3.33%。

融信中國（3301）優先票據本金連息4.2億美元到期未還。收報0.217元，跌0.91%。

時代鄰里（9928）收購公司溢利保證未達標，料追差額1705萬元。收報0.5元，無升跌。

奧思（1161）全年多賺64%，末期息0.07元。收報1.41元，跌3.42%。

德信中國（2019）未能完成重組，謀與債權人對話以於明年4月底達解決方案。收報0.116元，升8.41%。

南航（1055）：11月客運運力投入增長逾2.5倍。收報3.26元，跌1.21%。

國泰（0293）與民航大學及民航學院合作培育民航人才。收報8.36元，跌0.36%。

DAVID WEBB增持日本城母企國際家居零售（1373），當日收市後發盈警。收報1.72元，無升跌。

滔搏（6110）：第三財季總銷售額按年錄10至20%低段增長。收報6.11元，跌0.33%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2.27元，收報2.21元，升6.25%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.73元，收報6.66元，升2.78%；GHW INTL（9933）創上市新高，見0.75元，收報0.7元，升11.11%；安碩印度（2836）創上市新高，見38.34元，收報38.2元，升0.32%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1936.5元，收報1936.5元，升0.65%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1093.85元，收報1093.1元，升0.01%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.48元，收報17.41元，升0.4%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1034.6元，收報1034.45元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見541.55元，收報541.55元，升0.02%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見111元，收報110.4元，升0.27%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見15.95元，收報15.95元，升0.31%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.18元，收報3.18元，升0.13%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見4.886元，收報4.886元，升0.45%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見113.2元，收報113.2元，升0.04%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見81.5元，收報81.2元，升0.62%；瑞浦蘭鈞（0666）創上市新高，見19.66元，平上市低位18.3元，收報18.78元，升2.62%；瑞聲（2018）創52周高，見24.1元，收報24元，升0.84%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.54元，收報1.32元，跌4.35%；思考樂教育（1769）創52周高，見3.35元，收報3.1元，跌1.59%；南戈壁（1878）創52周高，見2.1元，收報2.03元，升19.41%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見9.79元，收報9.75元，跌0.41%；易生活控股（0223）創52周高，見0.48元，收報0.47元，升8.05%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.17元，收報0.169元，跌0.59%；建溢集團（0638）創52周高，見0.68元，收報0.57元，跌16.18%；海通國際（0665）創52周高，見1.52元，收報1.51元，無升跌。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，花樣年（1777）低見0.052元，收報0.057元，跌3.39%；景瑞（1862）低見0.031元，收報0.031元，跌8.82%；萬華媒體（0426）低見0.048元，收報0.048元，跌14.29%；商湯（0020）低見1.03元，收報1.12元，跌11.11%；山水水泥（0691）低見0.45元，收報0.52元，跌10.34%；商湯－Ｗ（0020）低見1.03元，收報1.12元，跌11.11%；彩虹新能源（0438）低見2.29元，收報2.31元，跌11.15%；中播數據（0471）低見0.16元，收報0.165元，跌8.33%；聖馬丁國際（0482）低見0.064元，收報0.064元，跌4.48%；鼎億集團投資（0508）低見0.2元，收報0.21元，無升跌。

117隻股份創52周低，其中十隻包括，越秀地產（0123）低見6.3元，收報6.39元，跌2.59%；中金（3908）低見10.68元，收報10.76元，跌1.47%；光大證券（6178）低見5.09元，收報5.13元，跌0.77%；廣發証券（1776）低見9.08元，收報9.14元，跌2.97%；信利國際（0732）低見0.63元，收報0.63元，跌1.56%；信德（0242）低見0.94元，收報0.95元，無升跌；謝瑞麟（0417）低見0.8元，收報0.82元，跌6.82%；大快活（0052）低見9.23元，收報9.29元，跌2.21%；太興（6811）低見0.78元，收報0.79元，跌1.25%；眾安在綫（6060）低見18.24元，收報18.44元，跌3.25%。

異動股

上升異動股，包括，基石金融（8112）收報0.55元，升39.24%；冠均國際控股（1629）收報0.225元，升27.12%；大成生化科技（0809）收報0.094元，升27.03%；中國上城（2330）收報0.275元，升25.57%；雋泰控股（0630）收報0.069元，升25.45%；齊家控股（8395）收報1.14元，升25.27%；先機企業集團（0176）收報0.025元，升25%；亞洲果業（0073）收報0.026元，升23.81%；智中國際（6063）創52周高，見0.127元，收報0.126元，升23.53%；泰林科建（6193）創52周高，見0.5元，收報0.49元，升22.5%。

下跌異動股，包括，藥師幫（9885）創上市新低，見9.92元，收報9.98元，跌28.3%；中彩網通控股（8071）創上市新低，見0.017元，收報0.018元，跌25%；奧栢中國（8148）收報0.043元，跌24.56%；世紀集團國際（2113）收報0.059元，跌23.38%；中國口腔產業（8406）見52周低0.102元，收報0.11元，跌19.12%；順龍控股（0361）收報0.043元，跌18.87%；中國興業控股（0132）收報0.138元，跌18.82%；綠色經濟（1315）收報0.134元，跌18.79%；中港石油（0632）收報0.062元，跌18.42%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.29元，跌18.31%。

 

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