領展資產管理企業事務董事總經理陳涓涓表示，領展旗下的商場很高興成為認證計劃中首批認證的蝴蝶園。自2020年起，領展「 愛‧匯聚計劃」資助鳳園連繫自然 (Nature LINK) 計劃，3年來已在8個商場建立蝴蝶園，未來兩年再多建兩個，並招募當區居民成為領展生態保育大使，學習蝴蝶、生態及園藝知識，協助設計、建立及維護蝴蝶園，亦向當區街坊傳揚蝴蝶保育和環保的訊息。連同未來兩年，培訓保育大使人數將達300人。「愛‧匯聚計劃」喜見富善商場有效為越冬斑蝶提供中途棲息地，以及為其他生物提供了寶貴的資源和保護。斑蝶在「點 - 線 - 面」的概念下成為一個穩固的蝴蝶網絡。蝴蝶園於保護生物多樣性，提供居民與自然互動的機會，也增加了居民對社區生活的投入度與滿足感。

其他報道

經絡：料明年實際按息回落至4厘或以下

商湯已故創辦人湯曉鷗所持A類股份不同投票權終止 公司無絕對控股股東

新東方教育科技委任董宇輝為董事長文化助理兼文旅副總裁

高盛：小鵬自由現金流正改善 25年或收支平衡 予「買入」評級

馬時亨：富衛回港上市明智 會再考慮上市時機

花旗：減息利好創科上調目標價 創科曾逆市升3.6%

券商：降準預期減 料人行本月不會調低LPR

【有片：埋身擊】市場料美國下年將減息 投資者應趁低位買入日圓

Arm內地裁員70多人 據報職位將轉到境外

調查：港零售投資者2030年前可調撥180億美元至氣候相關的投資

半日沽空金額增17% 盈富沽空增29倍

恒指半日跌158點 科指跌1% 東方甄選升15% 商湯跌11%見上市新低

雷軍：小米首輛電動車研發投入逾百億人幣 擔心不好賣 更擔心太好賣

高盛料港交所平穩過渡 維持買入評級 目標價351元

調查：近四分三消費者憂成為節日購物旺季網購詐騙受害人

壽司郎屯門華都店12月21日開業 顧客可免費獲贈「萌抱壽司Tote Bag」

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 半年、一年期見3個月低

銀河聯昌將內房明年評級降至中性 嗌沽5隻民企

內地更多部門和國企據報禁用iPhone和其他外國設備

中企據報借馬來西亞組裝晶片 以迴避美國制裁

頭號主播董宇輝打工仔變高級合伙人 東方甄選暫升逾15%

盛智文：通關後蘭桂坊內地客佔35% 營業額月增兩成 稱港零售漸返2018水平

恒指低開122點 商湯跌14% 瑞浦蘭鈞上市升1.6% 東方甄選升11%