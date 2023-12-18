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領展富善商場蝴蝶園獲認證成棲息地及跳島

領展「愛‧匯聚計劃」的社區合作夥伴環保協進會鳳園蝴蝶保育區（鳳園），今天在位於樂富廣場的領展可持續未來館舉行記者會，介紹該會建立首批獲認證的蝴蝶園作生態跳島的詳情。在會內，鳳園表示，發現領展旗下大埔富善商場的蝴蝶園起了中途棲息地或 跳島(Stepping Stone) 的作用，富善商場蝴蝶園為需要長途遷徙的斑蝶，提供完善的市區落腳點及補給站。來港的越冬斑蝶在長途遷徙中，途經蝴蝶園得以休息和恢復能量，有助於增加斑蝶的生存率並促進族群的穩定。

領展資產管理企業事務董事總經理陳涓涓表示，領展旗下的商場很高興成為認證計劃中首批認證的蝴蝶園。自2020年起，領展「 愛‧匯聚計劃」資助鳳園連繫自然 (Nature LINK) 計劃，3年來已在8個商場建立蝴蝶園，未來兩年再多建兩個，並招募當區居民成為領展生態保育大使，學習蝴蝶、生態及園藝知識，協助設計、建立及維護蝴蝶園，亦向當區街坊傳揚蝴蝶保育和環保的訊息。連同未來兩年，培訓保育大使人數將達300人。「愛‧匯聚計劃」喜見富善商場有效為越冬斑蝶提供中途棲息地，以及為其他生物提供了寶貴的資源和保護。斑蝶在「點 - 線 - 面」的概念下成為一個穩固的蝴蝶網絡。蝴蝶園於保護生物多樣性，提供居民與自然互動的機會，也增加了居民對社區生活的投入度與滿足感。

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