胡曉明表示，第一個專注海洋優質蛋白的公司一米八海洋科技也正式成立，並已推出舟山嵊泗列島「一米八鮮活貽貝」、溫州南麂列島「一米八生凍大黃魚」等2款國產深遠海蛋白產品，目前已在 盒馬、天貓銷售。

據悉，「一米八」公司的名字，源自於馬雲參與農業的一個初心——每個媽媽都希望自己的孩子能夠健康成長，身高超過一米八。

公開資料顯示，一米八農業科技（海南）於5月26日成立，經營範圍包括種畜禽經營、農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務等，董事長為胡曉明。此外，胡曉明還擔任一米八海洋科技（浙江）有限公司董事長。

另外，一米八海洋科技（浙江）則於7月20日成立，主要從事新興能源技術研發、離岸風電相關係統研發、太陽能發電技術服務、風力發電技術服務、儲能技術服務、生質能技術服務、海洋工程平台裝備製造及海洋工程裝備銷售等。

一米八農業科技（海南）及一米八海洋科技（浙江）的控股股東均為3月在港成立的「1.8 Meters Technology」，核心管理團隊還有前螞蟻金服投資部總監丁銘、前螞蟻集團資料視覺化方向負責人林志峰、前阿里巴巴HR資深總監龔玉萍等。

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