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新品牌「一米八」登場 取名源自馬雲一個心願 螞蟻前CEO胡曉明擔任董事長

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲進軍漁農業，新農業品牌「一米八」在杭州正式亮相，由螞蟻集團前行政總裁兼前阿里合伙人胡曉明擔任董事長兼首席品管官。

胡曉明表示，第一個專注海洋優質蛋白的公司一米八海洋科技也正式成立，並已推出舟山嵊泗列島「一米八鮮活貽貝」、溫州南麂列島「一米八生凍大黃魚」等2款國產深遠海蛋白產品，目前已在 盒馬、天貓銷售。

據悉，「一米八」公司的名字，源自於馬雲參與農業的一個初心——每個媽媽都希望自己的孩子能夠健康成長，身高超過一米八。

公開資料顯示，一米八農業科技（海南）於5月26日成立，經營範圍包括種畜禽經營、農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務等，董事長為胡曉明。此外，胡曉明還擔任一米八海洋科技（浙江）有限公司董事長。

另外，一米八海洋科技（浙江）則於7月20日成立，主要從事新興能源技術研發、離岸風電相關係統研發、太陽能發電技術服務、風力發電技術服務、儲能技術服務、生質能技術服務、海洋工程平台裝備製造及海洋工程裝備銷售等。

一米八農業科技（海南）及一米八海洋科技（浙江）的控股股東均為3月在港成立的「1.8 Meters Technology」，核心管理團隊還有前螞蟻金服投資部總監丁銘、前螞蟻集團資料視覺化方向負責人林志峰、前阿里巴巴HR資深總監龔玉萍等。

 

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