中達未能確保該等財務申報表的準確性，主要是因為尤沒有委任具備資格和勝任能力的人員編製和審閱財務申報表。尤其是，編製該等財務申報表的人員並不具備充分的知識和經驗以履行他們的職務。此外，中達負責審閱和簽核該等財務申報表的負責人員對《財政資源規則》的規定並不熟悉，並且沒有識別出呈交予證監會的該等財務申報表上的錯誤。證監會認為中達的行為，違反了《財政資源規則》和《操守準則》。

根據證監會的裁決顯示，中達在處理自營交易時，雖然已經將相關的4隻股份列入速動資產，卻沒有作出相應的15%至30%扣減率。中達在2019年12月至2020年11月期間持有的證券的淨市值，相等於或多於其規定速動資金的51%，同時該行亦對6隻債券只提供0%至2%扣減率，而非100%。

證監會在決定採取處分時，已考慮到中達干犯的缺失所持續的時間及程度；中達已應證監會的要求委聘獨立的檢討機構，以評估其財務申報的制度和監控措施，及核實其編製的財務申報表的準確性；中達的補救措施；中達在解決證監會提出的關注事項時表現合作；及中達過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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