只需在老虎證券交易平台TigerTrade上註冊，即可獲得一次線上大抽獎的機會；玩完線上，參與者即可獲發「老虎願幣」QRcode，憑藉該code，可於2023年12月30日至1月6日到香港不同地點，額外現場許願兼抽獎一次，獎品包括環球機票連酒店住宿旅遊現金券、Switch遊戲機、AirPods等等。

老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，「我們很高興推出這項新年活動。老虎進入香港以來，獲得了不少香港投資者的信賴與支持。新年是團聚和祝福的時刻，我們希望透過這個活動，讓每個參與者都感受到老虎證券的誠摯祝福和感謝。讓我們攜手迎接新的一年，祝大家新年快樂，虎虎生WISH」！

現場活動「虎虎生WISH」流動許願池巡遊時間及地點：

尖沙咀海防道

2023年12月30日（星期六）12:00–19:00

旺角西洋菜南街26號

2023年12月31日（星期日）12:00–19:00

銅鑼灣翡翠明珠廣場（Donki）

2024年1月1日（星期一）12:00–19:00

中環天星碼頭（近摩天輪）

2024年1月2日（星期二）12:00–19:00

上環市政大廈（近永樂街）

2024年1月3日（星期三）12:00–19:00

觀塘駿業街（近中海日升中心）

2024年1月4日（星期四）12:00–19:00

鰂魚涌港鐵站（太古坊油站附近）

2024年1月5日（星期五）12:00–19:00

尖沙咀海防道

2024年1月6日（星期六）12:00–19:00

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