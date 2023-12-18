moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

老虎證券推流動許願池 送總值逾100萬元獎品

老虎證券推全港首個流動許願池「虎虎生 WISH」，送出總值超過100萬元獎品。

只需在老虎證券交易平台TigerTrade上註冊，即可獲得一次線上大抽獎的機會；玩完線上，參與者即可獲發「老虎願幣」QRcode，憑藉該code，可於2023年12月30日至1月6日到香港不同地點，額外現場許願兼抽獎一次，獎品包括環球機票連酒店住宿旅遊現金券、Switch遊戲機、AirPods等等。

老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，「我們很高興推出這項新年活動。老虎進入香港以來，獲得了不少香港投資者的信賴與支持。新年是團聚和祝福的時刻，我們希望透過這個活動，讓每個參與者都感受到老虎證券的誠摯祝福和感謝。讓我們攜手迎接新的一年，祝大家新年快樂，虎虎生WISH」！

現場活動「虎虎生WISH」流動許願池巡遊時間及地點：

尖沙咀海防道

2023年12月30日（星期六）12:00–19:00

旺角西洋菜南街26號

2023年12月31日（星期日）12:00–19:00

銅鑼灣翡翠明珠廣場（Donki）

2024年1月1日（星期一）12:00–19:00

中環天星碼頭（近摩天輪）

2024年1月2日（星期二）12:00–19:00

上環市政大廈（近永樂街）

2024年1月3日（星期三）12:00–19:00

觀塘駿業街（近中海日升中心）

2024年1月4日（星期四）12:00–19:00

鰂魚涌港鐵站（太古坊油站附近）

2024年1月5日（星期五）12:00–19:00

尖沙咀海防道

2024年1月6日（星期六）12:00–19:00

 

其他報道

證監會：中達證券違財政資源規則 予以譴責及罰款100萬

新品牌「一米八」登場 取名源自馬雲一個心願 螞蟻前CEO胡曉明擔任董事長

波幅收窄成交縮 北水大增 勁炒指數ETF 盈富成交升2.6倍 恒指收市跌162點

領展富善商場蝴蝶園獲認證成棲息地及跳島

經絡：料明年實際按息回落至4厘或以下

商湯已故創辦人湯曉鷗所持A類股份不同投票權終止 公司無絕對控股股東