老虎證券推全港首個流動許願池「虎虎生 WISH」，送出總值超過100萬元獎品。
只需在老虎證券交易平台TigerTrade上註冊，即可獲得一次線上大抽獎的機會；玩完線上，參與者即可獲發「老虎願幣」QRcode，憑藉該code，可於2023年12月30日至1月6日到香港不同地點，額外現場許願兼抽獎一次，獎品包括環球機票連酒店住宿旅遊現金券、Switch遊戲機、AirPods等等。
老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，「我們很高興推出這項新年活動。老虎進入香港以來，獲得了不少香港投資者的信賴與支持。新年是團聚和祝福的時刻，我們希望透過這個活動，讓每個參與者都感受到老虎證券的誠摯祝福和感謝。讓我們攜手迎接新的一年，祝大家新年快樂，虎虎生WISH」！
現場活動「虎虎生WISH」流動許願池巡遊時間及地點：
2023年12月30日（星期六）12:00–19:00
2023年12月31日（星期日）12:00–19:00
2024年1月1日（星期一）12:00–19:00
2024年1月2日（星期二）12:00–19:00
2024年1月3日（星期三）12:00–19:00
2024年1月4日（星期四）12:00–19:00
2024年1月5日（星期五）12:00–19:00
2024年1月6日（星期六）12:00–19:00
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