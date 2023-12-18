長江實業（1113）宣布，委任李慧敏為獨立非執行董事及審核委員會委員，由12月18日今日起生效。其任期至下屆股東週年大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。按其董事委任書所訂，董事袍金為每年22萬元，另收取每年13萬元作為擔任審核委員會委員之酬金。倘擔任董事職務不足一年，該等金額將按比例計算，且由董事會不時予以審訂。她於過去三年內，並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。
李慧敏現時為為太古股份（A股：0019；B股：0087）獨立非常務董事、香港鐵路（0066）獨立非執行董事、西九文化區管理局董事局成員，以及香港公益金名譽副會長。她曾任恒生銀行（0011）副董事長兼行政總裁、匯豐控股（0005）集團總經理、香港上海滙豐銀行董事、恒生大學校董會主席、香港銀行學會副會長，以及長江和記（0001）獨立非執行董事。她本身為香港銀行學會資深會士。
長實今日股價收報38.35元，跌0.39%，成交額為1.44億元。
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