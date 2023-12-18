公司指，今年7月獲得來自CYVN的7.385億美元戰略性股權投資，另從騰訊（0700）的一間聯屬公司購入蔚來的若干A類普通股，總代價為3.5億美元。繼12月投資交易完成後，CYVN將實益持有蔚來已發行及發行在外股份總數的約20.1%。

於12月投資交易交割之時，CYVN將有權向蔚來董事會提名兩名董事，前提是其須持續實益擁有公司不少於15%的發行在外股本。倘CYVN實益擁有公司少於15%但多於5%的發行在外股本，則其將有權向本公司董事會提名一名董事。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，隨着資產負債表的加強，蔚來已經做好充分準備，強化品牌定位，提升銷售和服務能力，並對核心技術進行長期投入，以應對日益激烈的競爭格局，同時持續提高執行效率和體系化能力。

CYVN Holdings董事長兼董事總經理Jassem Al Zaabi稱，該筆投資表明公司對蔚來在全球智能電動汽車行業的獨特定位和競爭力充滿信心，同時成為蔚來的長期戰略合作夥伴，支持其在產品創新、技術突破和國際市場拓展方面的努力。

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