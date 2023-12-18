兩名聯席行政總裁鄭志明及何智恒，將有權收取30萬元董事袍金及月薪80萬港元及年終酌情花紅，兩人同時補上成為提名委員會及薪酬委員會成員，。至於在新創建董事會內的其他變動方面，兩名非執行董事杜顯俊及黎慶超、執行董事兼行政總裁馬紹祥將會辭任。執行董事何智恒將由執行董事，兼任聯席行政總監及授權代表，並不再任集團的首席營運總裁。首席財務總監林戰將獲委任為執行董事及執行委員會成員，填補鄭家純及馬紹祥辭任有關委員會的空缺。

在企業管治架構方面，新成立環境、社會及管治委員會，將由獨立非執行董事王桂燻出任主席，另包括兩名聯席行政總裁鄭志明等6名成員。至於提名委員會主席隨著鄭家純退任，則由獨立非執行董事李耀光頂上。

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