調查亦顯示，34%的受訪者表示在過去一年每月在食物外送服務上支出為1001至2000元；年齡介乎46至55歲的受訪者當中有三成每月開支超過2001元。受訪者表示，選用外賣服務的首三項考慮因素包括平台的優惠活動與折扣、便利省時以及多元化的選擇。

戶戶送香港區總經理Nick Price表示，消費者對便利服務的需求經已轉變，食物及生活百貨送遞已成為港人日常生活的一部分。戶戶送11月周年慶祝活動期間更錄得破記錄的訂單數量，期待未來一年繼續擴充平台服務，為顧客帶來創新體驗。

戶戶送委託Censuswide於今年11月進行是次調查，透過訪問1000名本地消費者，分析食物及生活百貨外送服務的最新趨勢。

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