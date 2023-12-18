童園國際（3830）公布，截至今年10月底止中期收入1.48億元，按年升19.3%，盈利451萬元，去年同期蝕3620萬元。每股盈利0.5元，不派息。
期內北美洲產生的收益增加24.2%至約6870萬元，平均售價則保持相對穩定。有關增長乃主要由於來自當地最發達國家的收益增加。此外，由於前年發貨出現延誤及美國港口積壓貨物導致商品延遲抵達，零售商於2022年的庫存水平高企，故寧可不像上期般下達大量訂單。因此，北美洲於上期的銷售表現最受影響。
另一方面，自歐洲產生的收益減少11%至約3330萬元，銷售訂單減少但平均售價上升。收益減少乃主要由於俄烏戰爭導致東歐若干發展中國家經濟低迷；美元升值損害歐洲地區的購買力所致。
實驗室設備業務產生的收益增加2.6%至約3660萬元，由於該業務為2022年1月投資的新業務，公司認為該業務仍具有高增長潛力。
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