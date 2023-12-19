俞敏洪指，今次工作室亦是為了，假如將來董宇輝想要「獨立幹了」，上述的帳號就會是董宇輝的，而不會出現大家一直擔憂的「又把宇輝搞了幾年，最後宇輝出去的時侯甚麼一無所有，大概率在我手下不會發生」。不過董宇輝指，「如果我再出去，我從零開始我也接受」。

俞敏洪也在直播中談及今次風波的另一主角、前行政總裁孫東旭，在「俞老師給主播們的一封信中」，俞敏洪指，孫東旭為今次事故承擔了主要責任，並因此被董事會免職，是他們必須給公司股東和社會的一個交代，也是對自己負責任的態度。孫東旭儘管被免去行政總裁之職，但作為公司的主要人物，依然是公司董事，依然會全力以赴，把力量和智慧用在公司建設發展中，和他一直建言獻策。

俞敏洪指，自己作為董事長，平時沒有及時和孫東旭及管理層進行溝通，不斷讓問題積累，直接導致了今次問題的爆發，以後一定認真履行董事長及行政總裁的職責。俞又指，主播們為東方甄選的發展作出重大貢獻，但公司給大家的回報及承認還不夠，希望在其領導下，逐漸形成一個更好的回報機制，讓主播們情懷和利益雙豐收。

往後，俞敏洪亦指示直播中的「小作文」要標清創作者屬誰，包括單純團隊創作、主播只是讀的，或是主播親自寫或參與寫的，都要標清，以此不再引起大家的不舒服。

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