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道指升0.86點再創新高 伙納指連升8日 紅海問題 油價、航運股升

美債息上升，債息倒掛收窄，美股向上，道指再創新高，伙納指連升8日。雖有更多聯儲局官員淡化降息預期，但無阻美股上升。蘋果將因專利問題在美停售最新系列智能手表，蘋果跌0.85%。也門胡塞武裝的襲擊令紅海航運面臨中斷風險，原油和歐洲天然氣價格大漲，紐油曾升3.96%，美國宣布與盟國組建特遣部隊保護穿越紅海的商船。航運股升，馬士基升3.7%。

道瓊斯工業平均指數收漲0.86點，升幅0.01%，報37306點。標普500指數收漲21點，升幅0.46%，報4740點。納斯達克綜合指數收漲91點，或0.62%，報14905點。

麥當勞升1.03%，報290.23美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻19點，而聯合健康跌0.86%，報526.55元，拖累道指30點。

科技股方面，蘋果收市報195.89元，跌0.85%，谷歌母公司Alphabet收市報135.8元，升2.41%，亞馬遜收市報154.07元，升2.73%，Facebook收市報344.62元，升2.89%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.28%，報475點。德國DAX指數收跌0.61%，報16650點；法國CAC 40指數跌0.37%，報7568點；英國富時100指數收漲0.51%，報7614點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.93%，報6209點。

美國2年期債息曾升最多0.46%，高見4.4632厘，是12月15日4.4827厘後最高。收市報4.4463厘，是12月12日後收市新高，當日報4.7308厘。連升2日，累計升0.0582厘，對上一次連升2日是12月7日。

美國10年期債息曾升最多1.48%，是12月8日後最大升幅，當日升幅為2.9%。高見3.9688厘，是12月15日3.9709厘後最高。收市報3.9314厘，是12月13日後收市新高，當日報4.0164厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至48.71基點，是12月15日44.778基點後最窄。收市報51.702基點，是12月14日後收市最窄，當日報46.954基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至142.341基點，是12月14日138.911基點後最窄。收市報146.085基點，是12月13日後收市最窄，當日報138.765基點。

道指曾升最多0.24%，是12月15日後最大升幅，當日升幅為0.27%。高見37393.45點，創即市及收市價計新高。連升8日，累計升1251.59點，對上一次連升8日是7月19日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是12月5日。

標指曾升最多0.64%，是12月14日後最大升幅，當日升幅為0.67%。高見4749.52點，是2022年1月5日4797.7點後最高。收市報4740.56點，是2022年1月4日後收市新高，當日報4793.54點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月8日。

納指曾升最多0.84%，是12月13日後最大升幅，當日升幅為1.45%。高見14938.04點，是2022年1月13日15259.71點後最高。收市報14905.19點，是2022年1月12日後收市新高，當日報15188.39點。連升8日，累計升758.48點，對上一次連升8日是11月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月8日。

 

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