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港股ADR跌83點 夜期低水88點 美期跌亞股個別發展

美股向上，港股ADR跌83點或0.5%，報16709點，即月恒指夜期跌92點，報16541點，夜期低水88點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.94%，折合報308.66元；阿里巴巴（9988）跌0.22%，折合報71.94元；美團（3690）跌1.34%，折合報82.0元；匯控（0005）升0.87%，折合報60.87元；建行（0939）跌0.54%，折合報4.49元。

道期現跌0.076%；標期現跌0.05%；納期現跌0.09%。日本東證指數現跌0.32%；韓國KOSPI指數現跌0.13%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.5%。

VIX指數隔晚升2.28%或0.28點，報12.56點。

紐油現跌0.16%或0.12美元，報72.35美元；布油現升1.82%或1.4美元，報77.95美元；金價現升0.02%或0.47美元，報2027.66美元；LME 銅期貨隔晚跌0.77%或66.5美元，報8482.5美元。美國10年期債息現跌0.09%或0.0037厘，報3.9277厘。

今日焦點股份可留意：

東方甄選（1797）一夜回漲兩百萬粉絲 董宇輝將成立獨立工作室。

英皇資本（0717）最快今日公布業績。

碧服（6098）料今年度撥備及計提，盈利減少32億至41億人幣。

港交所（0388）旗下LME據報擬推以上海期交所造價結算合約。

快手（1024）明日起回購最多25億元股份。

阿里減持GOGOX（2269）至10.42%，套現308萬。快狗打車創始人陳小華，明日辭任董事長兼執行董事。

童園國際（3830）中期扭虧賺451萬元。

騰訊（0700）據報關閉旗下位於美國遊戲工作室怪獸團隊。

新世界（0017）：執董馬紹祥兼任首席營運總監，助鄭志剛管理香港業務。

新創建（0659）公布董事會變動， 鄭志剛轉任非執董 鄭志明及何智恒齊任聯席行政總裁。

中信（0267）建議分拆中信戴卡於上交所上市。

蔚來（9866）獲阿布扎比主權基金172億元增持。

長實（1113）委任恒生前CEO李慧敏為獨董。

李寧增持李寧（2331），涉資1336萬元。

科大聯合雅居投資控股（8426）全資附屬公司「雅居物業科技」開發香港首個數碼分身技術物業管理ESG平台。

 

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