恒指今早低開77點或0.47%，報16551點，大市成交金額17億元；國指今早低開26點或0.48%，報5607點。恒生科技指數開市報3712點，跌0.49%。金融、非必需消費品、通訊服務、地產股推低大市。上升股份比例為3.87%，下跌為5.43%，無升跌為90.68%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中海油（0883）、中石油（0857）、中生製藥（1177）貢獻恒指較多。
藍籌5隻升，52隻下跌，25隻無升跌。中生製藥（1177）升2.45%，報3.35元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.06%，報6.57元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，18隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報64.35元，升4.72%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報89.2元，跌3.36%。
恒指續高於10天線(16432.33點)，低於20天線(16812.39點)。科指跌穿10天線(3717.88點)。
美英法等多國派特遣隊保護紅海商船。東方海外（0316）無成交，報107.6元。海豐國際（1308）開市報13.54元，無升跌。中遠海運港口（1199）無成交，報5.55元。中遠海控（1919）開市報7.72元，無升跌。
東方甄選（1797）一夜回漲兩百萬粉絲 董宇輝將成立獨立工作室。開市報33元，升3.13%。
英皇資本（0717）最快今日公布業績。無成交，報0.038元。
碧服（6098）料今年度撥備及計提，盈利減少32億至41億人幣。開市報6.57元，跌5.06%。
港交所（0388）旗下LME據報擬推以上海期交所造價結算合約。開市報255.6元，跌1.24%。
快手（1024）明日起回購最多25億元股份。開市報54.85元，無升跌。
阿里減持GOGOX（2269）至10.42%，套現308萬。快狗打車創始人陳小華，明日辭任董事長兼執行董事。開市報29.05元，跌0.85%。
童園國際（3830）中期扭虧賺451萬元。無成交，報0.04元。
騰訊（0700）據報關閉旗下位於美國遊戲工作室怪獸團隊。開市報311元，跌0.19%。
新世界（0017）：執董馬紹祥兼任首席營運總監，助鄭志剛管理香港業務。開市報11.56元，跌0.86%。
新創建（0659）公布董事會變動， 鄭志剛轉任非執董 鄭志明及何智恒齊任聯席行政總裁。無成交，報7.29元。
中信（0267）建議分拆中信戴卡於上交所上市。開市報7.36元，跌0.41%。
蔚來（9866）獲阿布扎比主權基金172億元增持。開市報64.35元，升4.72%。
長實（1113）委任恒生前CEO李慧敏為獨董。開市報37.65元，跌1.83%。
李寧增持李寧（2331），涉資1336萬元。開市報18.64元，無升跌。
科大聯合雅居投資控股（8426）全資附屬公司「雅居物業科技」開發香港首個數碼分身技術物業管理ESG平台。無成交，報0.16元。
破頂股包括，棠記控股（8305）創52周高，見0.096元，開市報0.096元，升5.49%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.385元，開市報7.385元，升0.82%。
1隻股份創上市新低，包括藥師幫（9885）低見9.62元，開市報9.62元，跌3.61%。
創52周低，其中包括，人保集團（1339）低見2.35元，開市報2.35元，跌0.42%；信德集團（0242）低見0.93元，開市報0.93元，跌2.11%；中國人民保險集團（1339）低見2.35元，開市報2.35元，跌0.42%。
異動股
上升異動股，包括，信懇智能（1967）開市報0.43元，升13.16%；中國鑄晨８１（0810）開市報0.48元，升12.94%；中國紅包（8316）開市報0.36元，升10.77%；信保環球控股（0723）開市報0.011元，升10%；新焦點（0360）開市報0.23元，升5.99%；TL NATURAL GAS（8536）開市報0.91元，升5.81%；棠記控股（8305）創52周高，見0.096元，開市報0.096元，升5.49%；德基科技控股（1301）開市報0.99元，升5.32%；太和控股（0718）開市報0.06元，升5.26%；GUANZE MEDICAL（2427）開市報0.62元，升5.08%；蔚來（9866）開市報64.35元，升4.72%。
下跌異動股，包括，海鑫集團（1850）開市報1元，跌14.53%；龍皇集團（8493）開市報0.315元，跌11.27%；中國新經濟投資（0080）開市報0.157元，跌10.29%；中國服飾控股（1146）開市報0.042元，跌6.67%；中國誠通發展集團（0217）開市報0.083元，跌5.68%；萬成集團股份（1451）開市報1元，跌5.66%；碧桂園服務（6098）開市報6.57元，跌5.06%；中薇金融（0245）開市報0.051元，跌3.77%；潤歌互動（2422）開市報0.39元，跌3.7%。
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