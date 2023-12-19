恒指今早低開77點或0.47%，報16551點，大市成交金額17億元；國指今早低開26點或0.48%，報5607點。恒生科技指數開市報3712點，跌0.49%。金融、非必需消費品、通訊服務、地產股推低大市。上升股份比例為3.87%，下跌為5.43%，無升跌為90.68%。