moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

三名聯儲局官員淡化減息預期

再有三名聯儲局官員淡化減息預期，稱市場想法有點「過於超前」。

芝加哥聯儲行長Austan Goolsbee表示，市場對聯儲局點陣圖的巨大反應讓他感到意外。「我有點困惑，市場是否只是在想我們終於說出了他們想聽的話」，「我認為他們對聯邦公開市場委員會(FOMC)的工作方式有些誤解。我們不會對未來的具體政策進行臆測性辯論」。

克利夫蘭聯儲行長Loretta Mester 和三藩市聯儲行長Mary Daly也表示，市場對明年初減息的預期為時過早。兩名官員明年都有對貨幣政策的投票權。

英國《金融時報》報道，Mester表示市場對2024年提前減息的押注有點超前了。「雖然市場很關注，但下一階段要考慮的不是什麼時候減息的問題」，「關鍵是我們要搞清楚貨幣政策應該在多長時間內保持在限制性水平，以便通脹率持續、及時的回到2%目標」。

Daly表示，鑒於今年通脹的下降程度，決策者2024年開始考慮減息是妥當之舉，但表示現在揣測減息時間還為時過早。「眼下，我真正關注的是2023年情況的發展演變」。

上周，紐約聯儲行長John Williams表示，3月減息為時過早。亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic稱，決策者需要再觀察「幾個月」的數據才能確信通脹繼續下降。芝加哥聯儲行長Goolsbee周一稱，今年的通脹下降幅度很大，但尚未回到聯儲局的目標水平。

 

其他報道

日本製鐵141億美元購美國鋼鐵

恒指低開77點 科指跌0.49% 跌穿10天線 碧服跌5%

美英法等多國派特遣隊保護紅海商船

港股ADR跌83點 夜期低水88點 美期跌亞股個別發展

道指升0.86點再創新高 伙納指連升8日 紅海問題 油價、航運股升

東方甄選一夜回漲兩百萬粉絲 董宇輝將成立獨立工作室

北水增持融創 減持盈富