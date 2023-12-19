芝加哥聯儲行長Austan Goolsbee表示，市場對聯儲局點陣圖的巨大反應讓他感到意外。「我有點困惑，市場是否只是在想我們終於說出了他們想聽的話」，「我認為他們對聯邦公開市場委員會(FOMC)的工作方式有些誤解。我們不會對未來的具體政策進行臆測性辯論」。

克利夫蘭聯儲行長Loretta Mester 和三藩市聯儲行長Mary Daly也表示，市場對明年初減息的預期為時過早。兩名官員明年都有對貨幣政策的投票權。

英國《金融時報》報道，Mester表示市場對2024年提前減息的押注有點超前了。「雖然市場很關注，但下一階段要考慮的不是什麼時候減息的問題」，「關鍵是我們要搞清楚貨幣政策應該在多長時間內保持在限制性水平，以便通脹率持續、及時的回到2%目標」。

Daly表示，鑒於今年通脹的下降程度，決策者2024年開始考慮減息是妥當之舉，但表示現在揣測減息時間還為時過早。「眼下，我真正關注的是2023年情況的發展演變」。

上周，紐約聯儲行長John Williams表示，3月減息為時過早。亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic稱，決策者需要再觀察「幾個月」的數據才能確信通脹繼續下降。芝加哥聯儲行長Goolsbee周一稱，今年的通脹下降幅度很大，但尚未回到聯儲局的目標水平。

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