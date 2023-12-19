港元現報7.7958元貶值2點子，曾貶值最多9點子，報7.7965元，亦曾升值最多20點子，報7.7936元，是11月28日7.7883元後最強。

。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升73.46點子至4.96583%，是11月27日後最高；1星期HIBOR升53.75點子至5.19441%，是11月29日後最高；2星期HIBOR升75.12點子至6.11071%，創紀錄新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.17點子至5.38268%，是12月7日後最高；6個月期HIBOR升0.77點子至5.29173%；12個月期HIBOR升0.63點子至5.2903%。

美元指數現報102.58升值0.019點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.47023%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0733%，終止單日收窄，利差是2023年11月24日後最闊，當日差距為-0.0822%。

對上一次終止單日收窄，是2023年12月08日，當日利差報-0.006%。

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