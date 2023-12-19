moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌101點 科指跌0.4% 碧服跌9%見上市新低 美團跌6%

聯儲局3名官員再撥冷水，美期微跌，A股、港股亦向下，其中，滬深300指數邁向2019年2月以來最低。日央行維持負利率，日股轉升，韓股亦保持向升。

恒指今早低開77點，高位跌49點，低位跌221點，高低波幅172點。非必需消費品、金融、衛生保健、必需消費品股推低大市。上升股份比例為15.76%，下跌為33.76%，無升跌為50.46%。

恒指半日跌101點或0.61%，報16527點，大市成交金額419億元；國指跌31點或0.57%，報5602點。恒生科技指數收報3712點，跌0.48%。

藍籌股成交金額169.35億元，佔大市成交40.41%；科指成份股成交金額110.02億元，佔大市成交26.25%；國指成份股成交金額137.52億元，佔大市成交32.82%。

24隻雙櫃台股，總成交0.48億元人民幣，相當於約0.53億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.44%，至96.24億元，佔大市成交22.94%。牛熊證成交金額47.89億元，減少10.14%；窩輪成交金額48.35億元，減少6.7%。

美團（3690）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、小米（1810）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌24隻升，52隻下跌，6隻無升跌。小米（1810）升2.26%，收報16.26元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌9.83%，收報6.24元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報64.35元，升4.72%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低77.8元，收報78.05元，跌6.13%。

恒指曾跌穿10天線(16429.96點)。科指跌穿10天線(3717.92點)。

北水南下合計淨流入7.01億元，較上日減少94.04%，連續第2日流入，累計流入124.51億元。南水北上合計淨流出11.65億元人民幣，終止連續1日流入

美英法等多國派特遣隊保護紅海商船。東方海外（0316）收報107.5元，跌0.09%。海豐國際（1308）收報13.56元，升0.15%。中遠海運港口（1199）收報5.39元，跌2.88%。中遠海控（1919）收報7.59元，跌1.68%。

東方甄選（1797）一夜回漲兩百萬粉絲 董宇輝將成立獨立工作室。收報31.6元，跌1.25%。

英皇資本（0717）最快今日公布業績。收報0.038元，無升跌。

碧服（6098）料今年度撥備及計提，盈利減少32億至41億人幣。創上市新低，見6.08元，收報6.24元，跌9.83%。

港交所（0388）旗下LME據報擬推以上海期交所造價結算合約。收報255.8元，跌1.16%。

快手（1024）明日起回購最多25億元股份。收報54.95元，升0.18%。

阿里減持GOGOX（2269）至10.42%，套現308萬。快狗打車創始人陳小華，明日辭任董事長兼執行董事。收報28.55元，跌2.56%。

童園國際（3830）中期扭虧賺451萬元。收報0.04元，無升跌。

騰訊（0700）據報關閉旗下位於美國遊戲工作室怪獸團隊。收報312元，升0.13%。

新世界（0017）：執董馬紹祥兼任首席營運總監，助鄭志剛管理香港業務。收報11.68元，升0.17%。

新創建（0659）公布董事會變動， 鄭志剛轉任非執董 鄭志明及何智恒齊任聯席行政總裁。收報7.3元，升0.14%。

中信（0267）建議分拆中信戴卡於上交所上市。收報7.42元，升0.41%。

蔚來（9866）獲阿布扎比主權基金172億元增持。收報64.35元，升4.72%。

長實（1113）委任恒生前CEO李慧敏為獨董。收報37.25元，跌2.87%。

李寧增持李寧（2331），涉資1336萬元。收報18.46元，跌0.97%。

科大聯合雅居投資控股（8426）全資附屬公司「雅居物業科技」開發香港首個數碼分身技術物業管理ESG平台。收報0.16元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見4.56元，收報4.52元，升6.35%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見25.22元，收報25.2元，升1.29%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見316元，收報316元，升0.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1034.75元，收報1034.75元，升0.03%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見22元，收報22元，升4.27%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見40.58元，收報40.58元，升0.74%；藥明合聯（2268）創上市新高，見33.35元，收報33.3元，升6.9%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見82.14元，收報82.14元，升1.16%；德康農牧（2419）創上市新高，見41.65元，收報41.65元，升8.89%；瑞聲（2018）創52周高，見24.35元，收報24元，無升跌；南戈壁（1878）創52周高，見2.13元，收報2.07元，升1.97%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見9.92元，收報9.89元，升1.44%；海通國際（0665）創52周高，見1.52元，收報1.51元，無升跌；森美控股（0756）創52周高，見0.18元，收報0.175元，升25%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見5.67元，收報5.66元，升8.85%；嘉士利集團（1285）創52周高，見1.58元，收報1.57元，升3.29%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見0.55元，收報0.55元，無升跌；STERLING GP（1825）創52周高，見0.24元，收報0.211元，跌5.8%。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見6.08元，收報6.24元，跌9.83%；保利物業（6049）低見26.8元，收報26.95元，跌4.6%；希望教育（1765）低見0.345元，收報0.355元，跌5.33%；九毛九（9922）低見5.9元，收報5.98元，跌3.24%；呷哺呷哺（0520）低見2.23元，收報2.31元，跌7.97%；世界華文媒體（0685）低見0.183元，收報0.19元，跌5%；九龍倉置業（1997）低見22.9元，收報23.45元，跌3.7%；華南城（1668）低見0.28元，收報0.285元，跌6.56%；中播數據（0471）低見0.14元，收報0.145元，跌12.12%；鼎億集團投資（0508）低見0.198元，收報0.198元，跌5.71%。

101隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.23元，收報2.24元，跌1.32%；新城悅（1755）低見3.06元，收報3.1元，跌5.78%；中海物業（2669）低見5.59元，收報5.61元，跌1.58%；華潤萬象（1209）低見25.4元，收報25.9元，跌0.19%；361度（1361）低見3.19元，收報3.21元，跌4.75%；龍光地產（3380）低見0.63元，收報0.64元，跌3.03%；合生（0754）低見3.77元，收報3.8元，跌3.55%；越秀地產（0123）低見6.1元，收報6.24元，跌2.35%；中金（3908）低見10.54元，收報10.62元，跌1.3%；光大證券（6178）低見5.05元，收報5.07元，跌1.17%。

異動股

上升異動股，包括，阿仕特朗金融（8333）收報0.52元，升100%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.9元，升26.76%；珠光控股（1176）收報0.255元，升26.24%；森美控股（0756）創52周高，見0.18元，收報0.175元，升25%；景瑞（1862）收報0.038元，升22.58%；帝國金融集團（8029）收報0.06元，升22.45%；融科控股（2323）收報0.022元，升22.22%；創聯控股（2371）收報0.023元，升21.05%；國恩控股（8121）收報0.173元，升19.31%。

下跌異動股，包括，齊家控股（8395）收報0.79元，跌30.7%；濠亮環球（8118）收報0.243元，跌21.61%；富盈環球集團（1620）創上市新低，見0.048元，收報0.048元，跌21.31%；北方礦業（0433）收報0.06元，跌20%；YGM TRADING（0375）收報1.04元，跌19.38%；上坤地產（6900）收報0.036元，跌18.18%；能源及能量環球（1142）收報0.43元，跌17.31%；藥師幫（9885）創上市新低，見7.67元，收報8.3元，跌16.83%；數字王國（0547）收報0.265元，跌15.87%；山西安裝（2520）創上市新低，見1.7元，收報1.7元，跌15.42%；愛達利網絡（8033）見52周低0.115元，收報0.115元，跌14.81%。

 

其他報道

馬斯克：Cybertruck可以當船用 穿越最少100公尺水面

港元拆息全線向上 隔夜升73點子 2周息創紀錄新高 港元升值至三周最強

ZA Bank：海外匯款服務推出一年 為用戶節省逾數百萬元費用

日本央行維持負利率 日圓轉貶值 日股上升

內地主動權益基金發行規模近十年最低水平

特斯拉美國電池工廠時薪員工將獲加薪約一成

匯款至中國被凍結 新加坡金管局暫停部分匯款渠道

三名聯儲局官員淡化減息預期