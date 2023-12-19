聯儲局3名官員再撥冷水，美期微跌，A股、港股亦向下，其中，滬深300指數邁向2019年2月以來最低。日央行維持負利率，日股轉升，韓股亦保持向升。
恒指今早低開77點，高位跌49點，低位跌221點，高低波幅172點。非必需消費品、金融、衛生保健、必需消費品股推低大市。上升股份比例為15.76%，下跌為33.76%，無升跌為50.46%。
恒指半日跌101點或0.61%，報16527點，大市成交金額419億元；國指跌31點或0.57%，報5602點。恒生科技指數收報3712點，跌0.48%。
藍籌股成交金額169.35億元，佔大市成交40.41%；科指成份股成交金額110.02億元，佔大市成交26.25%；國指成份股成交金額137.52億元，佔大市成交32.82%。
24隻雙櫃台股，總成交0.48億元人民幣，相當於約0.53億港元，佔大市成交的0.13%。
窩輪及牛熊證成交金額減少8.44%，至96.24億元，佔大市成交22.94%。牛熊證成交金額47.89億元，減少10.14%；窩輪成交金額48.35億元，減少6.7%。
美團（3690）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、小米（1810）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌24隻升，52隻下跌，6隻無升跌。小米（1810）升2.26%，收報16.26元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌9.83%，收報6.24元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報64.35元，升4.72%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低77.8元，收報78.05元，跌6.13%。
恒指曾跌穿10天線(16429.96點)。科指跌穿10天線(3717.92點)。
北水南下合計淨流入7.01億元，較上日減少94.04%，連續第2日流入，累計流入124.51億元。南水北上合計淨流出11.65億元人民幣，終止連續1日流入
美英法等多國派特遣隊保護紅海商船。東方海外（0316）收報107.5元，跌0.09%。海豐國際（1308）收報13.56元，升0.15%。中遠海運港口（1199）收報5.39元，跌2.88%。中遠海控（1919）收報7.59元，跌1.68%。
東方甄選（1797）一夜回漲兩百萬粉絲 董宇輝將成立獨立工作室。收報31.6元，跌1.25%。
英皇資本（0717）最快今日公布業績。收報0.038元，無升跌。
碧服（6098）料今年度撥備及計提，盈利減少32億至41億人幣。創上市新低，見6.08元，收報6.24元，跌9.83%。
港交所（0388）旗下LME據報擬推以上海期交所造價結算合約。收報255.8元，跌1.16%。
快手（1024）明日起回購最多25億元股份。收報54.95元，升0.18%。
阿里減持GOGOX（2269）至10.42%，套現308萬。快狗打車創始人陳小華，明日辭任董事長兼執行董事。收報28.55元，跌2.56%。
童園國際（3830）中期扭虧賺451萬元。收報0.04元，無升跌。
騰訊（0700）據報關閉旗下位於美國遊戲工作室怪獸團隊。收報312元，升0.13%。
新世界（0017）：執董馬紹祥兼任首席營運總監，助鄭志剛管理香港業務。收報11.68元，升0.17%。
新創建（0659）公布董事會變動， 鄭志剛轉任非執董 鄭志明及何智恒齊任聯席行政總裁。收報7.3元，升0.14%。
中信（0267）建議分拆中信戴卡於上交所上市。收報7.42元，升0.41%。
蔚來（9866）獲阿布扎比主權基金172億元增持。收報64.35元，升4.72%。
長實（1113）委任恒生前CEO李慧敏為獨董。收報37.25元，跌2.87%。
李寧增持李寧（2331），涉資1336萬元。收報18.46元，跌0.97%。
科大聯合雅居投資控股（8426）全資附屬公司「雅居物業科技」開發香港首個數碼分身技術物業管理ESG平台。收報0.16元，無升跌。
破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見4.56元，收報4.52元，升6.35%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見25.22元，收報25.2元，升1.29%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見316元，收報316元，升0.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1034.75元，收報1034.75元，升0.03%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見22元，收報22元，升4.27%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見40.58元，收報40.58元，升0.74%；藥明合聯（2268）創上市新高，見33.35元，收報33.3元，升6.9%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見82.14元，收報82.14元，升1.16%；德康農牧（2419）創上市新高，見41.65元，收報41.65元，升8.89%；瑞聲（2018）創52周高，見24.35元，收報24元，無升跌；南戈壁（1878）創52周高，見2.13元，收報2.07元，升1.97%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見9.92元，收報9.89元，升1.44%；海通國際（0665）創52周高，見1.52元，收報1.51元，無升跌；森美控股（0756）創52周高，見0.18元，收報0.175元，升25%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見5.67元，收報5.66元，升8.85%；嘉士利集團（1285）創52周高，見1.58元，收報1.57元，升3.29%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見0.55元，收報0.55元，無升跌；STERLING GP（1825）創52周高，見0.24元，收報0.211元，跌5.8%。
32隻股份創上市新低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見6.08元，收報6.24元，跌9.83%；保利物業（6049）低見26.8元，收報26.95元，跌4.6%；希望教育（1765）低見0.345元，收報0.355元，跌5.33%；九毛九（9922）低見5.9元，收報5.98元，跌3.24%；呷哺呷哺（0520）低見2.23元，收報2.31元，跌7.97%；世界華文媒體（0685）低見0.183元，收報0.19元，跌5%；九龍倉置業（1997）低見22.9元，收報23.45元，跌3.7%；華南城（1668）低見0.28元，收報0.285元，跌6.56%；中播數據（0471）低見0.14元，收報0.145元，跌12.12%；鼎億集團投資（0508）低見0.198元，收報0.198元，跌5.71%。
101隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.23元，收報2.24元，跌1.32%；新城悅（1755）低見3.06元，收報3.1元，跌5.78%；中海物業（2669）低見5.59元，收報5.61元，跌1.58%；華潤萬象（1209）低見25.4元，收報25.9元，跌0.19%；361度（1361）低見3.19元，收報3.21元，跌4.75%；龍光地產（3380）低見0.63元，收報0.64元，跌3.03%；合生（0754）低見3.77元，收報3.8元，跌3.55%；越秀地產（0123）低見6.1元，收報6.24元，跌2.35%；中金（3908）低見10.54元，收報10.62元，跌1.3%；光大證券（6178）低見5.05元，收報5.07元，跌1.17%。
異動股
上升異動股，包括，阿仕特朗金融（8333）收報0.52元，升100%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.9元，升26.76%；珠光控股（1176）收報0.255元，升26.24%；森美控股（0756）創52周高，見0.18元，收報0.175元，升25%；景瑞（1862）收報0.038元，升22.58%；帝國金融集團（8029）收報0.06元，升22.45%；融科控股（2323）收報0.022元，升22.22%；創聯控股（2371）收報0.023元，升21.05%；國恩控股（8121）收報0.173元，升19.31%。
下跌異動股，包括，齊家控股（8395）收報0.79元，跌30.7%；濠亮環球（8118）收報0.243元，跌21.61%；富盈環球集團（1620）創上市新低，見0.048元，收報0.048元，跌21.31%；北方礦業（0433）收報0.06元，跌20%；YGM TRADING（0375）收報1.04元，跌19.38%；上坤地產（6900）收報0.036元，跌18.18%；能源及能量環球（1142）收報0.43元，跌17.31%；藥師幫（9885）創上市新低，見7.67元，收報8.3元，跌16.83%；數字王國（0547）收報0.265元，跌15.87%；山西安裝（2520）創上市新低，見1.7元，收報1.7元，跌15.42%；愛達利網絡（8033）見52周低0.115元，收報0.115元，跌14.81%。
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